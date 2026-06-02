香港人去日本旅行，行到邊食到邊都會自拍打卡，但原來日本店家「唔趕你係人情、趕你都有道理？」繼中國TikToker「藤短短」在「富士山下 Lawson」店外拍跳舞片激嬲日本網民，又有外國實況主在餐廳鬧出拍攝風波。5月30日左右，兩名Kick直播主在東京秋葉原的連鎖蕎麥麵店「名代 富士蕎麥麵」內開直播，因不理會店員勸阻並用粗口辱罵對方，最終導致Kick直播帳號雙雙被平台官方永久封鎖，引起網絡熱話。



兩位Kick直播平台實況主nanatty與AlohaSteve，當時他們在日本一家蕎麥麵店內進行實況直播，引發爭議。

直播主堅稱「沒拍到店員」店員堅守隱私權

事件主角是兩位Kick直播平台實況主nanatty與AlohaSteve，當時他們在店內進行實況直播。從網上流傳的對話片段看到，女直播主nanatty不斷向店員辯解，強調自己只是在拍自己，沒有拍到後方的其他顧客，更反拍：「你自己行埋黎咪拍唔到你囉！」（你不走過來本來是拍不到你的）不過店員態度非常堅決，指出鏡頭已經拍到廚房與店內環境，這種未經許可的直播行為已經違反店內規定。

兩位Kick直播平台實況主nanatty與AlohaSteve，當時他們在日本一家蕎麥麵店內進行實況直播，引發爭議。

離店前爆粗挑釁！辱罵店員片段曝光

女直播主最後眼見無法爭辯，無奈道歉並準備離店，但事件並未因此平息。正當二人離店時，掌鏡的外國男子AlohaSteve突然惱羞成怒，對著店內的工作人員大喊「Fk you, motherfker!、Dumbass!」等粗口公然侮辱。

兩位Kick直播平台實況主nanatty與AlohaSteve，當時他們在日本一家蕎麥麵店內進行實況直播，引發爭議。

二人戶口已被直播平台封鎖

雖然身旁的女直播主非常尷尬，立刻用日文向店員鞠躬道歉，但男方的惡意挑釁行為已經觸犯底線。事件發酵後，兩人收到了最嚴厲的處分，其直播平台Kick帳號已被官方以違反社群規範為由直接封鎖，目前搜尋只會顯示 "Channel Not Found"。

兩位Kick直播平台實況主nanatty與AlohaSteve，當時他們在日本一家蕎麥麵店內進行實況直播，引發爭議。

為何日本不可隨便拍？三大法律地雷你要知

許多人去日本旅行都喜歡影相打卡，但日本不論在法律還是社會公德上，對店內拍攝都有嚴格限制。這次事件主角理直氣壯地認為「拍自己就沒問題」，在當地完全行不通，主要因為觸犯了以下3大法律權利：

AI製圖

肖像權與隱私權： 日本最高法院判例確立，任何人未經同意都有權不被擅自攝影。在公開直播中只要拍到他人清晰臉孔，即使沒有惡意，也屬於民事侵權，受害者可以要求刪片並索償精神損失。

施設管理權（營業權）： 餐廳、百貨公司和便利店在法律上屬於私有財產，並非公眾地方。店家有絕對權力決定誰能進店以及能否拍攝。若店員口頭制止後仍拒絕停止或離店，可被控刑事「不退去罪」。

智慧財產權： 日本法規注重店內裝潢、陳列設計及菜單。隨意拍攝特殊廚房構造或商品陳列，有機會被視為不當重製。

藤短短事件｜朝早5時在店外拍攝一樣有問題？

回帶講一講早前發生的「藤短短事件」，該TikToker在「富士山下Lawson」店外拍舞蹈片，被日本網民強烈不滿投訴，藤短短指自己已選在朝早5時，人流較少時拍片，對於被罵感到不服，更直言以後不去日本。

X截圖

針對事件，其實在法律及公德上出現3個問題：

1：該店外屬Lawson的私人路面及停車場，而且拍攝角度明顯收錄到店內狀況，有機會拍到店員及客人，Lawon有權以施設管理權禁止拍攝。

2：影片中明顯看到藤短短二人在店門口一條「行人過路線」上拍攝（上圖紅框），雖屬私人路面，但也算阻塞交通動線，阻礙客人入店影響生意。

3：片主的影片在TikTok收到150萬點擊，有機會吸引更加多人仿效於該店外拍攝，這將嚴重影響店家做生意。