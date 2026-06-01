網上買機票名字寫錯出事！近日，有台灣機場地勤在網上爆出一宗關於情侶訂機票出事的笑料。這對情侶在辦理登機手續時，地勤在系統怎麼也找不到男方的資料，事主即時拿手機行程出來一看，姓名欄竟然寫着「Baby Lin」，追查下才發現，女朋友買機票時直接填了平時對男友的暱稱，最終男方要即場重新買機票才能出國，令人哭笑不得。



買機票用錯男友暱稱Baby Lin 地勤笑到傻拒登機！最終如何解決？

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機票英文名必須跟護照相同．不可填暱稱

這次事件完全刷出買機票寫錯名的新下限，當時地勤看着那個「Baby Lin」的訂位名字，還以為是航空公司系統集體崩潰。怎料站在一旁的女朋友完全不覺得有問題，還理直氣壯地解釋，因為平時在屋企都是叫男朋友做「Baby」，所以買機票時就很自然地把這個甜蜜暱稱填了進去。這種放閃方式，真的差點讓男朋友無法離境。

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機票名字打錯還可以上機嗎？

無論是哪一間航空公司，機票上的英文姓名必須跟護照上的字眼完全一模一樣。平時就算只是串錯一個英文字母，更改都要收手續費，不是每次都可以向機場櫃檯求情通融。這次事件主角直接把名字改成完全不相干的拍拖愛稱，地勤根本無法核對身份，最終只能在現場櫃檯即時重新買一張新機票才能出國。

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網友對戀愛腦事件有何反應？

這件「神操作」在社交平台Threads曝光後，網民「笑到有腹肌」，不少人直言活了這麼多年，第一次見到有人訂機票會用情侶間的暱稱留名。有網民笑言這已經不是普通的「戀愛腦」，而是出發前忘記帶腦袋出門。幸好最後男方還趕得及現場重新買飛，否則這次旅行還未出發，可能就已經要面臨分手危機。

以下另一宗同樣可稱為神奇的訂單出錯搞笑事件