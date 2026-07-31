冷氣機配一降溫神物室溫降10°C度｜踏入7月暑假，香港天氣不單瘋狂升溫，不斷的下雨令空氣潮濕之極，家中冷氣機長開24、25度仍覺得悶熱。最近網上熱烈討論一款「降溫神物」，有受西斜困擾的網民實測塗上液態隔熱紙後，玻璃表面溫度暴降近10度！它更無須用電非常慳錢。此外，本文同步整理4個免費消暑貼士，幫你輕鬆應對炎夏。



西斜房開冷氣不涼？窗戶加液態隔熱紙即降溫！

最近天氣熱得誇張，大家晚上開冷氣會不會覺得還是不夠涼？有網民在Threads 網上大吐苦水，指家中房間經常被猛烈陽光直射，夏天熱氣積聚散不去，冷氣開到最大都依然滿頭大汗。因為窗戶位置難裝窗簾，他決定買網上討論度極高的「液態隔熱紙」試試看。這類產品標榜塗上玻璃就能阻隔熱輻射，聽起來好像很神奇，到底實際效果是不是智商稅？

西斜房開冷氣不涼？窗戶加液態隔熱紙即降溫！（https://www.threads.com/@gizhunshunzhuo 圖片）

甚麼是液態隔熱紙？

液態隔熱紙是一種創新的玻璃隔熱塗料，透過自行塗刷（DIY）或專業噴塗，在玻璃表面形成一層透明的奈米隔熱薄膜。它能有效阻隔太陽輻射熱，達到有感降溫（如平均下降 ~ 4°C 至 6°C），同時維持高透光度，避免傳統貼紙起泡或視線受阻的問題。

西斜房開冷氣不涼？窗戶加液態隔熱紙即降溫！（https://www.threads.com/@gizhunshunzhuo 圖片）

網民實測神物大讚：降溫效果即見效！

這位Threads網民王俊恩（@gizhunshunzhuo）本來也抱著半信半疑的心態，結果塗完一星期後，驚喜發現室內熱度真的大幅下降。最明顯的分別是現在開冷氣不用再調到最低溫，已經涼風陣陣，他更極力推薦大家「裝了絕不後悔」。帖文引來不少同路人共鳴，很多人為了對付西斜問題想破頭，考慮過換氣密窗甚至搭遮陽棚等大工程，沒想到一張紙就能解決煩惱，省下不少裝修費。

https://www.threads.com/@gizhunshunzhuo 圖片

YouTuber紅外線實測 玻璃溫差達10度

光聽文字分享未必有說服力，其實有不少YouTuber也做過相關實測。他們將建築隔熱紙貼在玻璃上，它們比傳統隔熱貼更透光不影響室內採光且，且隔熱效果更是立竿見影。多個YouTuber分別用紅外線儀器量度，塗網了液態隔熱紙後，有人錄得室溫下降了5度左右，甚至有結果相差10至11度，這就證明隔熱紙能有效擋住室外高溫，減輕冷氣負擔。

https://www.youtube.com/watch?v=AKbaN7agMOU 截圖

https://www.youtube.com/watch?v=AKbaN7agMOU 截圖

https://www.youtube.com/watch?v=AKbaN7agMOU 截圖

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其他零成本消暑法｜台電教4個免費降溫貼士

買隔熱紙始終要花點錢，想再省一點？參考一下台灣電力公司的建議吧。第一招是白天拉好窗簾，把陽光熱能擋在外面；第二招就是善用隔熱貼；第三招是出門前關掉沒用的燈和電器電源，減少機器運作產生的熱力；最後一招是拖地，利用水分蒸發帶走室內熱能。只要做好這幾步再開冷氣，降溫速度自然快得多。