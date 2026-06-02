開冷氣原來開窗先正確？專家：適時打開門窗至少15cm　4招慳埋電

開冷氣原來開窗先正確？｜夏日炎炎，很多人一回家就會關窗、關門、開冷氣，覺得這樣才最涼。不過，台灣嘉義市環保局提醒，冷氣並不等於有換氣功能，如果長時間在密閉空間內開冷氣，室內空氣未能流通，二氧化碳和污濁空氣會持續累積，可能令人感到頭痛、胸悶、嗜睡或精神不集中。換言之，開冷氣時並非永遠要完全關窗，適時打開門窗通風，反而是更健康的做法。



冷氣只會內循環 不等於幫室內換氣

不少人以為冷氣會把室外新鮮空氣帶入屋內，但台灣嘉義市環保局指出，不論是分離式、窗口式，一般都是進行室內空氣的冷熱交換，屬於內循環運作，並沒有真正的外氣換氣或排氣功能。

簡單來說，冷氣管線內流動的是冷媒，不是室外空氣。冷氣可以降低室內溫度，但不代表會把屋內的污濁空氣排走。若房間長時間關門關窗，只靠冷氣運作，室內空氣仍然會反覆循環，二氧化碳濃度亦可能逐步升高。所以，冷氣房不是完全不需要通風。尤其家中多人同時逗留、睡房長時間關窗、書房長時間工作，或者客廳開冷氣幾小時以上，都應該留意空氣流通問題。

二氧化碳累積 可能令人頭痛胸悶

環境中的二氧化碳背景濃度約為 400ppm，而室內空氣品質標準中，二氧化碳 8 小時平均濃度值須低於 1000ppm。若室內空氣長時間不流通，二氧化碳濃度過高，可能令人在冷氣房內出現頭痛、嗜睡、反應變慢、倦怠等情況。

這亦解釋了為何有些人明明身處冷氣房，溫度不算高，卻仍然覺得翳焗、精神差，甚至胸口不舒服。問題未必是冷氣不夠凍，而可能是室內空氣太久沒有更新。對於經常在家工作、長時間打機、溫習、睡覺或照顧小朋友的家庭來說，冷氣房空氣質素更值得留意。只顧把溫度調低，未必能解決空氣不流通的問題。

開冷氣時應「適時」開門窗

開冷氣時應「適時」打開門窗至少 15cm，讓室內空氣與室外新鮮空氣交換。這裡的重點是「適時」，並不是叫大家全程開住窗開冷氣，而是在長時間使用冷氣期間，安排短時間通風，減少室內二氧化碳和污濁空氣累積。

通風方式方面，若家中有對角或對向窗戶，最好採用對流方式開窗，讓空氣可以從一邊進入、另一邊排出，通風效果會較好。若單位只有單邊窗或單面窗，就可以配合循環扇，加強室內空氣流動。

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開窗通風會否好嘥電？

很多人最擔心的是，開冷氣時開窗會不會浪費電。其實如果長時間大開門窗，冷氣當然會流失，亦會增加耗電量；但環保局所指的是「適時」打開至少 15cm 通風，而不是全程開窗開冷氣。較實際的做法，是在開冷氣前先短暫開窗，把屋內悶熱空氣排走；又或者冷氣運作一段時間後，短時間打開門窗換氣。這樣既可改善室內空氣質素，又不至於長時間令冷氣流失。

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慳電第一招：溫度設定 26 至 28 度

除了通風，台電亦曾分享冷氣節能方法。首先，冷氣溫度不宜設定得太低。冷氣溫度每調高 1 度，就可節省約 6% 電力，因此將冷氣設定在 26 至 28 度，是較省電的做法。

不少人一回家就把冷氣調到 18 或 20 度，想快點降溫，但這樣其實會令壓縮機長時間高負荷運作，耗電量大增。若想更快感到涼快，可以配合風扇或循環扇，把冷空氣吹勻全屋，比單靠調低溫度更有效。尤其睡覺時，人體活動量下降，未必需要太低溫。設定在較高溫度，再配合合適風速，通常已經足夠舒適。

慳電第二招：定期清洗濾網和機身

冷氣是否慳電，與清潔保養有很大關係。台電建議，冷氣濾網應每 2 至 3 星期定期清洗，可節省約 10% 電力。因為濾網一旦積滿灰塵，冷氣吸風和出風都會受阻，降溫效率下降，機器便需要更長時間運作。

慳電第三招：選用一級能源效益變頻冷氣

如果準備更換新冷氣，應優先考慮具節能標章及能源效率較高的產品。資料提到，能源標示 1 級與 5 級相比，最高可省電達 37%。

變頻冷氣的好處，是當室內溫度接近設定值後，壓縮機可以較平穩地調節輸出，不需要頻繁全開全停。相比傳統定頻冷氣，長時間使用時通常較容易慳電，也較能維持穩定室溫。當然，冷氣是否慳電，亦要視乎房間大小、日照方向、安裝位置、使用時間和保養情況。即使買了高效能冷氣，如果設定溫度過低、濾網長期不清洗，仍然會增加耗電。

慳電第四招：不要短時間內不停開關冷氣

很多人為了慳電，離開房間幾分鐘都會關冷氣，回來再開。台電提醒，如果只是 30 分鐘內短暫外出，可以考慮不關冷氣；但如果是長時間外出，例如 10 小時不在家，就應該關掉冷氣。

原因是冷氣每次重新啟動時，需要花較多電力把室溫重新降下來。如果只是短時間離開，頻繁開關未必真的慳電，反而可能令機器負荷增加。相反，如果離家時間很長，繼續開冷氣就沒有必要。所以，開不開冷氣應視乎離開時間長短，而不是機械式地一離開就關、一回來又開。善用時間掣、睡眠模式或智能插座設定，亦可避免冷氣長時間無人使用。