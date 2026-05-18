近期天氣又熱又濕，可能連林超英都忍不了要開冷氣機。但如果你家中的冷氣機已長期沒有開動就要小心了！近日中國地方武漢有個32歲男人，直接開動一部舊機半年的冷氣機，竟因此染退伍軍人症險死！即學清潔3招！否則分分鐘搞出人命！



以為冷氣太涼感冒．最終要送醫急救入ICU！

消息源自中國網媒「央廣網」，該網在訪問武漢市第三醫院呼吸與危重症醫學科副主任鮑敏時，鮑氏提及一宗發生在2025年5月的病例，提醒市民「夏季首次開冷氣務必清洗消毒」。

事主為武漢地區一名32歲男人，他在直接開動一部舊機半年的冷氣機，連吹3日後突然發高燒、肌肉痠痛且一直乾咳，最初以為只是普通感冒，吃成藥多天無效後更出來呼吸困難徵兆，送往武漢市第三醫院（武漢市第三醫院）急救照CT後才發現，左邊肺部已經大面積感染，確診了超危險的「退伍軍人症」（中國國內稱為：「軍團菌」）。醫生出動深切治療搶救，他才勉強撿回一命！

網上圖片

CCTV13台節目截圖

家中為何有惡菌入肺？

為甚麼平平無奇地吹冷氣會差點連命都沒了？醫生解釋，冷氣機停用大半年後，裡面的零件早就積滿灰塵和人體的皮屑。加上最近天氣又濕又暖，完全是退伍軍人桿菌和霉菌的最佳溫床。一開機，這些隱形殺手就直接吹滿整個房間，跟著呼吸直衝我們的肺部。

示意圖

甚麼是退伍軍人症？

退伍軍人桿菌於1976年在美國費城一場退伍軍人聚會中首次被發現，當時引發集體肺炎並導致34人死亡，事後從患者肺部分離出該菌因而得名。此菌廣泛存在於湖泊、河流等自然水源中，其中「嗜肺軍團菌」（Legionella pneumophila）具致病性，會引發嚴重的肺炎，即軍團菌病。

洗淨隔塵網未夠安全？這兩處才是重災區

醫生特別提醒，今次事件，如果以為單靠平日定時清洗隔塵網就足夠安全，那就犯了致命的錯誤。原來冷氣隔塵網後面那片「蒸發器」，還有機底排水位那個「接水盤」，才是真正的「細菌集中營」。如果家中老人家、小朋友或者孕婦，他們的抵抗力比較弱，一旦感染退伍軍人症，病情惡化得極快，嚴重起來甚至會引發器官衰竭。

（相該新聞來源：央廣網）

原來冷氣的蒸發器及接水盤，才是真正的「細菌集中營」。

原來冷氣的蒸發器及接水盤，才是真正的「細菌集中營」。

重開冷氣前要怎樣徹底清潔殺菌？

不想家裡的冷氣機變成播毒機器，長期停用後開機要點清洗？其實一點都不複雜。首先一定要拔掉電源，把隔塵網拆下來用溫水和洗潔精洗淨風乾。接著買支專用的冷氣機清潔劑，噴滿整個蒸發器，等10分鐘後開「製冷」模式把污水排走。洗完後，開「製暖」模式大約15分鐘，把機內的濕氣徹底烘乾防霉。最後打開窗戶，轉去「送風」模式吹半小時，把機內的污濁空氣全部排清，這樣就可以安心享受冷氣了！

買支專用的冷氣機清潔劑，噴滿整個蒸發器，等10分鐘後開「製冷」模式把污水排走。

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