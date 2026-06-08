SNKRDUNK買PTCG 散包疑出事？玩家開包全白卡　小心「濾包」風險

PTCG （Pokémon Trading Card Game/寶可夢卡牌）近年熱度高企，不少熱門卡包一推出就被搶購，二手市場亦經常出現炒價。對玩家來說，買原盒太貴，買幾包「散包」試手氣似乎更高CP值。近日有玩家在大型球鞋及收藏品平台 SNKRDUNK（鞋網） 購買 PTCG 散包，結果開出來全部都是白卡，連一張 RR 都沒有，疑似被人「濾包」。



散包開不到好卡 不一定只是運氣差

當然，PTCG 開包本身有隨機性，買幾包沒有中高罕卡，理論上可以是正常情況。不過，在 SNKR DUNK 購買 20 包 PTCG 散包後，結果全部都是白卡，連一張 RR 都沒有。對熟悉開卡的人來說，這種情況自然會令人懷疑是否涉及被人預先篩選過。

所謂「散包」，就是從原盒、原箱或其他包裝中拆出來單獨出售的卡包。問題在於，一旦卡包離開原盒包裝，買家很難知道它之前經歷過甚麼。它可能是正常從盒中抽出，也可能是有人先以不同方式篩走較有機會出高罕卡的包，再把剩餘卡包當散包出售。

金屬探測器可被用來濾卡

近年卡牌炒賣風氣愈來愈重，坊間亦流傳不同濾包方法，其中一種就是利用金屬探測器或類似工具。部分高罕卡、特殊加工卡、閃卡或特別材質卡，可能在物料或加工上與普通卡有差異，於是有人嘗試透過儀器偵測卡包內是否有特定反應。

當然，不同系列、語言版本和卡包設計都不一樣，並不是每一款都能用同一種方法判斷。除了金屬探測器，坊間亦曾有人提及用重量、手感、排列位置等方式嘗試判斷卡包內容。例如最新推出的M5系列，可以直接在角落位置，利用印刷漏洞照出卡包內有什麼稀有度的卡。

在特定的角度用手機電筒照射就可以睇到卡包內容，邊包有SAR或SR 一目了然。

大型平台都疑似有爭議 其他地方風險更高

今次最令玩家在意的地方，是討論焦點涉及 SNKRDUNK 這類較大型的交易平台。一般人可能會認為，在大型平台買貨會較有保障，但如果連這類平台上的散包都疑似出現「全部白卡」爭議，那麼在其他不明網店、私人賣家、社交平台或二手群組購買散包，風險只會更高。

不要被平價散包吸引

很多玩家買散包，是因為覺得原盒太貴，想用較低成本試手氣。這種想法可以理解，但如果散包價格便宜得不合理，反而更要小心。熱門系列在市面上本身已有炒價，如果有人大量低價放售散包，買家就應該想一想：這些包為何會被拆開單賣？賣家是否已開過同一盒其他包？是否只剩下被挑過的貨？

尤其一些聲稱「隨機出貨」、「保證未濾」、「大量現貨」的散包，如果沒有可信來源證明，其實很難單靠文字承諾判斷真偽。如果只是想收藏卡圖或輕鬆開幾包娛樂，風險或許可以接受；但如果抱住想抽高罕卡、買熱門系列、甚至投入較大金額，就更應該避開不明散包。

全新稀有度「FUR」卡牌包括「夢幻ex」與「超夢ex」

玩家買卡要注意甚麼？

購卡時，最好選擇有信譽的卡店、官方渠道、認可零售商或長期經營的店舖。這類店舖雖然未必最便宜，但貨源較清楚，出事時亦較容易跟進。

如果一定要買散包，應盡量了解貨源，例如是否由全新原盒現場拆出。若只是從不明來源購買單包，尤其是熱門高價系列，就要預先接受中不到高罕卡的風險。玩家亦應避免盲目追炒價。PTCG 本質上仍是收藏與遊戲，若每次開包都變成賭高價卡，很容易被市場情緒影響，最後花更多錢買風險更高的貨。