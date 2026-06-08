WWDC 2026直播連結｜iOS 27．Siri 結合Gemini．Tim Cook最後一舞

WWDC2026 直播連結｜蘋果年度盛事 WWDC 2026（又稱WWDC26）將於香港時間6月9日凌晨1 時在 Apple Park 舉行。今年重點肯定落在 iOS 27 及新版 Siri 升級， Apple 將與 Google 深度合作，把 Gemini AI 整合到 iPhone 系統中。這篇文章整理了官方直播連結，還有 iPadOS 27 及 macOS 焦點情報，方便大家第一時間跟進發表會內容。



WWDC 2026直播連結｜Tim Cook 真的最後一次登台嗎？

每年 Apple 都會在 YouTube 及官方網站同步轉播 WWDC 主題演講，大家只要在6月9日凌晨1 時（即是6月8日星期一晚上、踏入凌晨1 時）開下方的連結就能實時看到！ 今年甚至透過 Vision Pro 觀看立體版本，當中有不少互動元素。

Apple WWDC 2026 官方 YouTube 直播連結：按此

Apple 官網直播專頁：按此

此外，今次很可能會是 Tim Cook 在 2026 年 9 月 1 日卸任 、John Ternus 接任 Apple 執行長（CEO）前的一次 Apple Event 蘋果發佈會，其意義重大！

WWDC 2026直播連結｜Tim Cook 真的最後一次登台嗎？

iOS 27整合Gemini？Siri終於變聰明？

大家最關心的絕對是手上的 iPhone 會加入甚麼新功能。近期不少消息指出，iOS 27 將迎來歷年最大幅度的 AI 升級。蘋果這次選擇直接找 Google 合作，將 Gemini AI 模型引入系統底層。這代表 Siri 終於有機會擺脫一問三不知的形象，往後它可以更精準理解連續對話，幫你寫電郵、修圖或整理備忘錄，反應速度和實用性大幅提升。

iOS 27整合Gemini？Siri終於變聰明？

iPadOS 27與macOS有甚麼新焦點？

不只 iPhone，iPadOS 27 和 macOS 同樣受惠於這波 AI 升級。iPad 方面有機會進一步強化多工處理，配合 Gemini 甚至能做到自動排版和生成圖像輔助，令 iPad 更貼近真正的工作電腦。macOS 則預計加入更多跨裝置協同功能，讓 Mac、iPhone 甚至 Vision Pro 之間的檔案傳輸變得更無縫。