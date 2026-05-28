Pokemon深淵之瞳M5卡包漏洞！實試簡單透視卡號 提防買入被濾廢包｜早前Pokmon寶可夢卡牌最新系列 M5「深淵之瞳」推出，網上瘋傳不拆袋就能透視卡牌的「邪道」抽卡法。記者為此進行了實際測試，證實透過特定的光源，包裝內袋的卡牌號碼真的會直接顯現，一望便知是否抽中稀有卡，包裝避光漏洞令人震驚。



Pokemon Card Game最新MEGA擴充包 深淵之瞳早前推出，數量不多兼內有不少熱門卡，因此原盒一直炒價高企。

記者實測：強光驚現卡牌號碼

記者親自購入了原箱「Pokemon Card Game MEGA擴充包 深淵之瞳（M5）」，「爆箱」實體卡包利用iPhone的電筒光照測試，發現由於今次包裝袋底色偏淺，在強光源照射下，避光效果極差。只要調整好光照角度，隱藏在包裝內的卡牌底部號碼與部分圖案輪廓確實會直接投射出來，不需拆封即可確認內部卡牌身份。考慮到此方法會嚴重破壞遊戲公平性，詳細的照燈操作在此不作贅述，但證實此物理漏洞確實存在。

Pokemon Card Game最新MEGA擴充包 深淵之瞳 今次以灰紫色仍主調

卡包設計最大的漏洞便是在左下角用上了淺灰色的反光物料

在特定的角度用手機電筒照射就可以睇到卡包內容，邊包有SAR或SR 一目了然。

防範網購散包提防過濾

這種透光漏洞意味着市面上流通的單包「散包」，極大機會已被不法賣家或投機者利用手電筒逐一過濾，將含有大獎的卡包挑走。今次M5卡包的設計漏洞，或者Pokemon官方都會很快發現，進而將往後重印的卡包「改良修正」。但在這之前，記者強烈建議用家，買卡時務必購買擁有完整原廠收縮膜的整盒「原盒」，或直接光顧商譽良好的實體卡舖。切勿在不知名的網店或拍賣平台購買散包，以免買入已被「濾」過的廢包。

購買M5卡包時一定要小心