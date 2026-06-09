He-Man真人版電影《宇宙天王》已在香港上映，小時候玩過 He-Man 同骷髏魔公仔的你，記得去「鏡仔」 Anson Kong 品牌KYUBI 位於金鐘太古廣場 Harvey Nichols 的快閃店，除了聯乘服飾及KYUBI拿手的盲盒珍藏卡掛飾，最特別是一款骷髏頭堡型手機充電座！日期只去到 6 月 5 日至 11 日，有愛快衝。



經典玩具系列與本地設計腦力震盪

八十年代經典動漫《宇宙天王》是不少人的童年回憶 。這次本地品牌 KYUBI 特別選在真人版電影上映期間 ，與這個傳奇 IP 展開聯乘。

這次的限量服飾大玩復古美學 。最搶眼的絕對是那款 He-Man 抱著九尾狐的黑色短袖 T-Shirt ，定價 HK$520 元 ，設計帶點反差萌。骷髏魔版本的黑 Tee 同樣售 HK$520 元 。如果想入手保暖款式，印有經典台詞「BY THE POWER OF GRAYSKULL」的長袖上衣售 HK$640 元 ，厚身 Hoodie 衛衣則售 HK$880 元 。

He-Man 抱著九尾狐的黑色短袖 T-Shirt ，定價 HK$520 元

經典台詞「BY THE POWER OF GRAYSKULL」厚身 Hoodie 衛衣HK$880 元 。

骷髏魔版本的黑 Tee 同樣售 HK$520 元

意想不到的跨界精品｜骷髏城堡造型椅連充電器

現場除了衣物，還有一款特別吸睛的跨界作。Castle Grayskull 骷髏城堡造型椅竟然附帶流動充電功能 ，玩味十足。這款椅子現正接受預訂 ，定價 HK$3,180。預算有限的話，可以考慮 129 元的 He-Man 盲盒金屬珍藏卡掛飾 ，用來掛在袋上點綴造型剛剛好。

Castle Grayskull 骷髏城堡充電手機座 。訂購價 HK$3,180

He-Man 盲盒金屬珍藏卡掛飾 （HK$129 元抽1張）

He-Man 盲盒金屬珍藏卡掛飾 （HK$129 元抽1張）

舉行日期：2026 年 6 月 5 日 – 6 月 11 日

開放時間：上午 11 時 – 晚上 8 時

地點：香港金鐘 88 號太古廣場 Harvey Nichols（L2 樓）