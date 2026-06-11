JR東日本2027磁氣車票由QR碼紙票取代｜去日本東京旅遊坐火車很快有新轉變。JR東日本宣佈在2027年春季開始，全面取消近距離在來線的傳統底部沾有黑色磁粉的「磁氣切符」（車票），全面改用QR Code紙票。到時大家過自動改札機時，不用再把切符塞進插槽，改為像港鐵刷二維碼一樣，在感應器上掃描QR碼入閘。



JR東日本2027磁氣車票由QR碼紙票取代

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旅客要識｜2027年坐JR東日本如何用QR車票入閘？

舊款磁氣車票的機械結構很容易發生卡紙故障。改成QR碼之後，乘客只要用車票去「嘟」感應器，閘機不需要再吸入紙張，機器維修的負擔就能大幅減輕。這對每天應付龐大旅客量的東京各個大車站來說，絕對能讓過閘變得更順暢。

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新車票外觀尺寸有甚麼轉變？

目前的普通車票都比較小張，但2027年換代後，新車票會放大到和現時新幹線特急券一樣的尺寸。雖然體積變大，但拿在手上確實更容易對準改札機的掃描區，不會像以前那樣容易弄丟。

新舊車票過渡期有甚麼要注意？

新幹線、特急券以及超過100公里的長途車票，在2027年春季初依然會維持傳統磁氣車票、及後才陸續淘汰。另外，如果車程涉及一些未裝設QR系統的線路，依然會使用舊式磁性車票。

新幹線、特急券以及超過100公里的長途車票，在2027年春季初依然會維持傳統磁氣車票、及後才陸續淘汰。（網上圖片）

傳統硬紙車票如何演變到今天？

日本火車票最早期使用厚紙板做的「硬券」，進站時要靠車站職員用剪票鉗在車票邊緣剪個缺口。直到1987年JR東日本成立後，自動改札機和黑底磁氣車票才開始普及，陪伴了大家接近40年，實體磁氣車票真的要光榮退役了。