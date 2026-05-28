日本自駕租車前要模擬體驗？日本機場設駕車模擬器　快速理解規則

日本自駕租車前要模擬體驗？｜不少港人去日本旅行都會選擇自駕，尤其北海道﹑九州﹑沖繩等地方大、景點分散，租車確實方便。不過，日本靠左轉灣、路口規則、交通標誌與香港都不太一樣，旅客一上路就可能因不熟悉環境而出錯。為減少外國遊客租車事故，日本北海道札幌新千歲機場近日設置駕駛模擬器，讓旅客在取車前先體驗日本道路環境，學習規則。



新千歲機場設駕駛模擬器

日本北海道運輸局及北海道警察於 5 月 18 日，在新千歲機場國際線航廈舉辦駕駛模擬器體驗活動，對象是準備在當地租車自駕的外國旅客。

活動目的，是讓旅客在正式取車上路前，先熟習日本道路規則。由於新千歲機場是不少外國旅客抵達北海道後的第一站，亦是不少人租車自駕的起點，因此當局認為在機場內推廣交通安全意識會較有效。

針對外國旅客常犯錯誤

今次駕駛模擬器的內容，主要針對外國旅客容易出錯的場景，包括日本靠左行駛，以及交叉路口的通行規則。

對香港司機來說，靠左行駛未必陌生，因為香港同樣是左上右落的行車方向。不過，日本道路標誌、讓車習慣、路口設計、停車位置和行人優先規則，仍然有不少地方需要適應。對來自右軚以外地區、平日靠右行駛的旅客而言，轉換道路方向更容易令人混亂。

透過模擬器，旅客可以在相對安全的環境下，先試一次日本道路情境。例如接近路口時應怎樣觀察、轉彎時如何留意車線，以及在交叉路口要注意甚麼規則。相比單靠紙本說明或口頭提醒，實際模擬會更容易令人留下印象。

外國駕駛者事故有上升趨勢

北海道近年吸引大量外國旅客自駕，尤其冬季雪地、郊區長距離道路及陌生交通環境，對未熟悉當地道路的司機來說都有一定挑戰。

北海道境內外國駕駛者涉及的事故數字有增加趨勢。今年 1 月至 4 月已錄得 22 宗，比去年同期增加 8 宗。雖然數字未必代表所有事故都與租車旅客有關，但當局明顯希望在旅客上路前先加強提醒，減少因不熟悉規則而引發意外。對準備在日本租車的旅客來說，這亦是一個提醒：即使本身有多年駕駛經驗，去到外地自駕仍不能掉以輕心。道路環境一變，熟手司機也可能出錯。

抵達即體驗 租車前先暖身

北海道運輸局表示，今次安排是針對剛抵達當地的外國旅客，讓他們在租車前先完成體驗，可視為一種「駕車前體驗型」交通安全推廣活動。

參加體驗的外國旅客表示，活動有助他們理解日本交通標誌的意思，亦有旅客坦言原本不太清楚相關規定。這反映不少遊客在租車前，未必真正了解日本行車細節，甚至可能只靠導航直接上路。

對自駕旅客來說，機場內設有這類模擬體驗，最大的好處是降低剛上路時的緊張感。尤其剛落機、拖住行李、要取車、要設定導航，若再加上對道路不熟悉，的確容易手忙腳亂。若能先透過模擬器掌握基本規則，正式開車時會較有心理準備。

租車前應做足準備