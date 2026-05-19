去旅行時，不少人都會到車站、商場或大型設施使用免費 Wi-Fi，但如果為了上網而長時間佔用廁所個室，甚至在設施關門後仍留在內，就可能惹上法律麻煩。日本福岡近日發生一宗奇特事件，一名 20 歲尼泊爾籍男子被指多次長時間逗留在 JR 博多城內男廁個室，警方接報到場後，以涉嫌無正當理由進入男廁為由，將他以建築物侵入嫌疑現行犯拘捕。男子供稱，自己進入 9 樓男廁，是為了使用免費 Wi-Fi。



為用免費 Wi-Fi 長時間留在男廁

事件發生於 5 月 18 日凌晨 0 時許，地點是福岡市博多區的「JR 博多シティ」。當時在商場內巡邏的保安員報警，表示有一名外國男子一直逗留在 9 樓男廁內，而且過去已曾多次出現類似情況，是一名造成滋擾的客人，希望警方到場處理。

警方接報後到場，在設有戲院等設施的 9 樓男廁內發現該名男子，並向他了解情況。經調查後，警方認為男子涉嫌在沒有正當理由下進入男廁，於是以建築物侵入嫌疑將他現行犯拘捕。

曾多次長時間使用廁所個室

根據日本警方表示，該名男子為 20 歲尼泊爾籍，住址和職業不詳。他過去已被確認多次在 JR 博多城的男廁個室內長時間逗留，甚至曾在商場關門後仍繼續留在廁所內。

報道亦提到，他早於 4 月 20 日已曾因類似情況接受警方警告。換言之，今次並非單一次意外，而是設施方面和警方都已注意到他多次在同一地方長時間滯留。

對一般旅客來說，使用公共廁所本身當然沒有問題，但若並非為如廁，而是長時間佔用個室、在內睡覺或逗留到設施關門後，便有機會被視為超出正常使用範圍。

男子認稱入內為使用免費 Wi-Fi

被捕後，該名男子向警方承認嫌疑。他供稱，自己進入 9 樓男廁，是為了使用免費 Wi-Fi。他亦表示，自己大約在晚上 9 時半進入廁所，原本打算在晚上 10 時半左右離開，但之後就在廁所內睡着。

這個說法亦令事件在日本網上引起討論。公共場所提供免費 Wi-Fi，本意是方便旅客和市民短時間查資料、聯絡朋友或使用手機服務，但若為了連接 Wi-Fi 而長時間佔用廁所個室，除了影響其他使用者，也可能令設施保安認為情況可疑。

日本公共設施使用界線要留意

日本不少車站、商場、便利店、觀光設施都有免費 Wi-Fi，對外國旅客相當方便。不過，公共 Wi-Fi 服務通常是附屬於設施本身的便利服務，並不代表使用者可以長時間滯留於非指定休息區域。

特別是廁所、樓梯間、機房附近、後勤通道等位置，雖然部分地方未必設有明顯阻隔，但若長時間停留，或在非營業時間仍留在場內，就可能被保安或警方視為不尋常行為。今次案件中的關鍵，正正在於男子過去已多次長時間使用廁所個室，並曾被警方警告。

對旅客來說，如果需要上網、充電或休息，應選擇大堂、休憩區、咖啡店、候車區等合適位置，而不是長時間使用廁所個室或其他不適合停留的空間。

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免費 Wi-Fi 雖方便 但不能忽略私隱與安全

除了使用地點要合適，公共免費 Wi-Fi 本身亦有私隱和安全風險。旅客在日本或其他地區使用免費 Wi-Fi 時，應避免登入銀行、電子錢包、重要工作系統或輸入敏感個人資料。若必須使用，最好確認網絡名稱是否來自官方提供，避免連接到偽冒熱點。

有些車站或商場 Wi-Fi 需要登記電郵、電話號碼或接受使用條款才可連線，用戶亦應留意相關私隱條款。公共 Wi-Fi 適合用來查地圖、搜尋交通資料、收發一般訊息，但不應視為完全安全的私人網絡。