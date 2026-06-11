iPhone 18 Pro三大亮點 | 猶豫換機必看！設可變光圈　續航創新高

iPhone 18 Pro三大亮點 | 距離今年秋季的新一代iPhone發佈越來越近，關於iPhone 18 Pro的消息亦越來越多。今年iPhone 18 Pro最吸引的三大點莫過於拍攝性能的進化、續航力創歷史新高加上外觀設計。若是各位用家猶豫今年要不要換新機，即看以下三大亮點是否符合心意再作決定吧！



iPhone 18 Pro系列中討論度最高的深櫻桃紅色。（YouTube）

仿似天峰藍色的全新配色淺藍色。（mixvale）

1. 相機史上最大升級 首度引入「可變光圈」

據科技媒體9to5Mac透露iPhone 18 Pro將迎來史上最大的相機硬件升級。其中最大的焦點就是主鏡頭首次引入「可變光圈」(Variable Aperture)技術。用家可以根據拍攝場景自由調整景深，需要突出主體時可營造淺景深，拍攝風景時則可保持全畫面清晰，大幅提升手機攝影的靈活度與專業感。

此外，遠攝鏡頭的光圈亦會增大，進一步提升4倍及8倍變焦在低光環境下的拍攝表現，同時Apple亦會重新設計「相機控制」按鍵，為用家帶來更好的拍攝體驗。

依然是與17代一樣的超大鏡頭模組。（9to5Mac）

主鏡頭首次引入「可變光圈」(Variable Aperture)技術，為用家帶來更好的拍攝體驗。（9to5Mac）

2. 告別電量焦慮 iPhone系列最強續航力

iPhone 18 Pro SIM卡槽配備4056mAh電池，而eSIM型號配備4288mAh電池，但無論是哪個版本，相比iPhone 17 Pro的電池容量都有大幅提升。18 Pro系列還將搭配全新A20 Pro晶片，採用2nm製程，大幅提升能源效益。此外，蘋果捨棄了以往的高通(Qualcomm)產品，首度轉用C2 5G晶片，該晶片是蘋果自主研發的通訊晶片，更加省電。這三管齊下，iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max將成為歷來續航力最強的iPhone系列。

蘋果表示C1和C1X晶片顯著提升了iPhone 16e、iPhone Air和M5 iPad Pro的電池續航力。（9to5Mac）

3. 全新旗艦配色登場 「動態島」大幅縮水

外觀設計向來是推動iPhone銷量的一大關鍵，全新推出的深櫻桃色未經發佈就已經在各大平台引起瘋狂討論。

在機身細節方面，iPhone 18 Pro的機背玻璃顏色將與鋁金屬邊框更加統一，減少以往雙色調的突兀感，令整體更加一體化。螢幕上方的「動態島」(Dynamic Island)預計將縮小約35%，釋放更多螢幕空間，為用家帶來更好的視覺體驗。

網友們熱議的深櫻桃紅色，能否超越17代的宇宙橙？（MSN）