Tesla超跑Roadster將發布　馬斯克揭具備飛行能力？型過占士邦！

Tesla CEO馬斯克（Elon musk）在X平台發文稱，新款Roadster電動超跑可能於4月下旬發布。



新款Roadster是Tesla經典跑車系列的全新迭代，Tesla早在2012年便停止初代Roadster的生產。並於2017年推出Roadster 2，原計劃2020年投產，受多重因素影響，該車型的上市時間此後連年推遲。作為Tesla的旗艦電動超跑，新款Roadster擁有亮眼的性能參數。

Tesla CEO馬斯克在X平台發文稱，新款Roadster電動超跑可能於4月發布。（X@elonmusk）

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車輛搭載四驅系統，驅動電機輪上扭矩達10000N・m，百公里加速僅需2.1秒，0到160km/h加速時間為4.2秒，最高時速可達400km/h。同時，新車還將配備200kWh大容量電池，續航里程可達1000km。

值得關注的是，馬斯克此前曾對新款Roadster的技術配置進行透露，他在一檔博客節目中表示，這款車型將應用多項突破性技術，其酷炫程度遠超詹姆斯・龐德（占士邦，James Bond）的系列座駕，並暗示新車有望具備飛行能力。

該功能的實現或與SpaceX提供的冷氣推進套件相關，Tesla方面也曾表示，新款Roadster至少能夠實現懸停，相關套件還可助力車輛完成升空動作。按照Tesla此前規劃，新款Roadster在正式發布後的12至18個月將啟動生產。

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