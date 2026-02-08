Tesla元老車款停產　馬斯克籲盡快落單　工廠開始轉製這科幻產品

特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）於近日表示，公司計劃停止生產Model S和X兩款車型，並將利用其位於加州弗里蒙特（Fremont）的工廠轉產Optimus人形機械人。特斯拉CEO伊隆·馬斯克表示，公司計劃停止生產Model S和X兩款車型，並將利用其位於加州弗里蒙特的工廠轉產Optimus人形機械人。



馬斯克在第四季財報電話會議上明確表示：

現在基本是讓Model S和X項目『光榮退役』的時候了。如果還有意購買這兩款車型，建議盡快落單。

+ 4

Model S和X是特斯拉最早推出的產品系列，其中Model S房車於2012年首次上市，Model X SUV則在2015年推向市場。近年來，隨著全球電動車市場競爭加劇，特斯拉已多次下調這兩款車型的售價。

目前，特斯拉更受歡迎的車型是Model 3和Model Y，去年這兩款車佔特斯拉總交付量159萬部的97%。財報顯示，特斯拉遭遇了有記錄以來的首次年度營收下跌，過去四個季度中有三個季度銷售額下降。

在此背景下，馬斯克正積極將公眾視線從傳統電動車業務轉向自動駕駛汽車與人形機械人的未來願景，而後兩者目前尚未開展實質性業務。

特斯拉正在研發的Optimus人形機械人，目標是在未來作為雙足智能機械人投入市場，應用於從工廠作業到家庭陪伴等多個場景。公司計劃在本季發布第三代Optimus機械人，並稱這將是「首個為量產設計的版本」。

馬斯克進一步透露，特斯拉正在將弗裏蒙特工廠的Model S和X產線改造為Optimus生產線，預計未來年產能可達100萬部。

馬斯克指出，由於Optimus是全新產品，「現有供應鏈中幾乎沒有任何部分可以直接重用」。為此，特斯拉預計將增加該工廠的員工規模，並大幅提升整體產能。

【相關閲讀】：醫生飯碗不保？馬斯克指Optimus這項「神技能」 三年內接管手術（點擊圖片可放大）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】