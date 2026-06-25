HONOR Magic V6評測｜高質拍攝＋超薄極致防摔與高性能摺疊旗艦

HONOR Magic V6深入評測｜近年不少用家開始考慮放棄傳統直板手機，轉投大屏幕的懷抱。最新推出的 HONOR Magic V6 摺疊屏手機，以超薄抗摔機身與驚人的硬件性能，成為市場焦點。新機早已經入手，花了近兩個星期實試，為大家帶來這部旗艦新機的深度評測報告。



HONOR Magic V6評測

機身設計與超強抗摔能力

在機身設計方面，HONOR Magic V6 展現出極致的工藝水平。記者手上的紅色版本外觀高雅時尚，機身在摺疊狀態下僅厚 8.75mm ，展開後更是薄至 4mm，重量控制在約 224g。新機的厚度與重量與一般的直板旗艦手機相差無幾，完全打破了以往摺疊屏手機笨重的固有形象。而手機的堅固度方面，更被譽為擁有鋼鐵般的機身。

幾乎看不到中間摺痕

廠方採用了全新的超強鋼材鉸鏈配合金剛巨犀玻璃，令抗摔能力大幅提升。內屏則升級為超薄柔性玻璃，表面經過 5600 層氮化矽工藝強化，能有效防止指甲刮花。更令人驚喜的是，手機同時具備 IP68 及 IP69 級別的防塵防水規格，即使面對高壓熱水噴射或意外落水，亦能提供完善的防護，解決了用家對摺疊屏手機耐用度的最大顧慮。

機身十分纖薄

高性能流暢玩遊戲

性能表現是這款旗艦手機的另一大賣點。HONOR Magic V6 搭載了最新一代的第五代驍龍 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，在安兔兔跑分測試中，輕鬆錄得突破 350 萬分的驚人成績，處於目前智能手機的頂尖水平。

Antutu 跑分可取得350萬分左右

為了測試其實際遊戲表現，記者特別運行了極其消耗硬件資源的 3A 級手機遊戲《原神》。在開啟最高畫質及極高特效的設定下，進行了長達 1 小時的實測。結果顯示，遊戲畫面始終保持在極為絲滑的 60fps 幀率，不論是在複雜場景中激烈戰鬥，還是進行快速視角轉換，都沒有出現任何卡頓或掉幀的情況。得益於機身內置的高效液冷散熱系統，手機在長時間高負載運行後，機身溫度依然維持在合理範圍，並未出現嚴重發熱或降頻的情況，表現非常出色。

運行3A級遊戲完全沒有問題

摺疊屏相機拍攝質素出眾

在影像系統方面，這款手機同樣沒有妥協。後置相機採用了三鏡頭組合，包括 5000 萬像素主鏡頭、6400 萬像素潛望式長焦鏡頭（支援 3 倍光學變焦及最高 100 倍數碼變焦）以及 5000 萬像素超廣角鏡頭。在實際拍攝測試中，主鏡頭展現出極佳的曝光控制力與動態範圍，色彩還原真實而自然。特別是在低光及夜景環境下，畫面噪點控制得十分理想，細節依然清晰可見。

風景試拍

人像試拍

長焦鏡頭在 3 倍和 10 倍變焦下仍能保持高解析度，為用家帶來極大的構圖彈性。此外，系統還加入了創新的 AI 色彩吸取功能，能夠分析其他相片的色調並自動生成專屬濾鏡，大幅提升了日常拍攝的創作空間與樂趣。

室內試相

夜間試拍

續航力與跨系統連接實用

在電量與軟件體驗上亦帶來了顯著的突破。機身雖然極其纖薄，卻內置了高達 6660 mAh的大容量青海湖矽碳負極電池。實測時在最高亮度下進行 1 小時的 4K 影片串流僅消耗 4% 電量，即使進行高負載的遊戲亦只需 15% 電量，足以應付用家兩天的日常中度使用。手機同時支援 80W 有線快充與 66W 無線快充，充電速度極快。

在系統方面，預載基於 Android 16 的 MagicOS 10 系統，除了提供豐富的多任務分屏工具外，最吸引之處在於其與 Apple 生態系統的深度融合。用家可以輕鬆地在 iPhone、MacBook 及手機之間進行無縫檔案傳輸，並共享通知，打破了以往不同品牌系統之間的藩籬。

可以直接利用快速傳輸將相片或文件如Airdrop般傳送去iPhone或Mac機。

HONOR Magic V6 提供兩個版本。其中 16GB+512GB版本備有旭日金、雪域白及絨黑色三款配色，售價為$13,999。而更高的 16GB+1TB版本則額外增加赤兔紅配色，建議零售價為 $15,699。新機將於 6月17日起至6月24日開放預訂。預訂期間，用家可選擇免費升級至 1TB容量，或選擇獲贈智能投影機與無線耳機，並同時享有價值超過$5,000的一年機身屏幕意外保養服務，極具吸引力的入手時機。

