解密iPhone鏡頭旁神秘小孔 | 3大核心功能與日常保養禁忌全解析

解密iPhone鏡頭旁神秘小孔 | 不少iPhone用家在影相或攝錄影片時，可能都曾留意過機背鏡頭模組旁邊，隱藏着一個神秘的「小圓孔」。這個小孔既非生產瑕疵，亦不是散熱孔或維修孔。原來這個不起眼的小孔是一件非常關鍵的硬件，如果日常使用不當或不小心遮擋，隨時會影響手機的通話與錄影質素。接下來就帶大家了解這個神秘的「小圓孔」到底是甚麼、有甚麼用。



位於iPhone鏡頭模組旁的小圓孔，其實是手機的後置麥克風。（X）

隱藏在鏡頭旁的「神秘小孔」究竟是甚麼？

這個位於iPhone鏡頭模組旁的小圓孔，其實是手機的後置麥克風。為提供更完美的音效體驗，蘋果（Apple）自iPhone XS系列及新機型起，通常會在機身不同位置配備多達4個麥克風（分別位於機身底部、前置聽筒以及機背鏡頭旁），而機背的小孔，正是專門負責機背方向的特定收音。

自iPhone XS系列及新機型起，通常會在機身不同位置配備多達4個麥克風。（Apple）

後置麥克風三大核心功能

這個小小的後置麥克風，在用家的日常使用中主要扮演以下三大重要角色：

【1】錄音定向收音： 當用家使用後置鏡頭攝錄影片時，該麥克風能更準確地捕捉鏡頭所朝向方向的聲音，令影片的收音更具方向感，效果更清晰自然。

使用後置鏡頭攝錄影片，麥克風能更準確地捕捉鏡頭所朝向方向的聲音。（Gizmodo）

【2】通話環境降噪： 在進行一般電話通話、FaceTime視像通話或使用Siri時，此麥克風會負責收集周圍的環境雜音。系統會透過演算法進行「反向抵消」以達到降噪效果，從而突顯用家的說話聲，提升通話質素。

【3】支援「空間音訊」錄製： 在較新的機型（如iPhone 16系列及後續機型）中，配合蘋果的全新收音系統，這個小孔更是錄製「空間音訊（Spatial Audio）」的關鍵硬件，能為影片帶來更具沉浸感的全方位立體音效。

用家注意！日常配件選購與保養三大禁忌

既然這個小孔對通話及錄影質素如此重要，用家在日常保養和選購配件時就要特別留意以下幾點，以免誤損手機。

【1】切勿用尖銳物件戳刺：千萬不要因為一時好奇，或誤以為裡面卡了污垢，而使用退卡針、大頭針或牙籤等尖銳物件伸入小孔內戳刺。這樣做會直接破壞內部的麥克風零件及防水膜，導致硬件受損失去防水功能。

【2】防範保護殼、鏡頭貼等物件遮擋： 市面上充斥着各式各樣第三方手機保護殼、機身貼膜及鏡頭保護貼。選購及安裝時務必留意該位置是否有精準開孔，一旦這個小孔被完全覆蓋，後置收音便會完全受阻，導致錄影時聲音變沉悶，甚至講電話時對方聽不清。

【3】定期輕柔清潔： 如果發現後置錄影的收音出現雜音或聲音變小，可以先檢查該小孔是否積塵。建議使用軟毛刷輕輕掃走污垢即可，切勿使用蠻力清理。

總的來說，這個不起眼的黑色小孔掌管着iPhone的收音與降噪，日常切勿遮擋，才能完全發揮手機的真正實力。