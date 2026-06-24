內地魔改電動車電池　續航力提升逾一倍！專家警告：移動炸彈

內地魔改電動車電池 專家警告：移動炸彈｜電動車為車主帶來慳油錢的便利，但同時為也有充電﹑續航力的煩惱。因此，內地的車主們開始將額外的電池包塞進車廂、後備箱，甚至加裝電單車引擎作為增程器，藉此將續航里程翻倍增長。表面上看起來是聰明的「省錢妙招」，但背後卻隱藏著巨大的安全隱患，專業人士警告，這些車輛根本是在街上跑的「移動炸彈」。



續航神器還是「黑科技」？

現在中國的改裝店已經開始提供加裝電池的服務。車主只需花費1.5萬至2萬元人民幣，就能在原車基礎上增加電池容量，續航里程隨之增加數百公里。以五菱宏光Mini為例，原廠續航只有120公里，加裝電池後可飆升至250至300公里；比亞迪 Seagull 的續航更是從305公里躍升至500公里。

這些改裝店的做法相當簡陋。他們直接從後備箱或前備箱騰出空間，在一個薄薄的金屬盒裡面堆滿電芯放進去，隨便用幾顆螺絲固定，然後將高壓線路與原車動力電池並聯。

電池管理系統的失控風險

但業界專家坦言，這種改裝的代價是拿命去換。原廠電池管理系統（BMS）是車企經年測試後才定標的產物，是一套精密平衡的整體。它透過遍布電芯的傳感器，時刻監測異常升溫、內阻突變、微短路等風險信號。高端車型的BMS甚至能與雲端聯網，提前數十分鐘預判熱失控並發出警報，同時自動啟動降溫、限流、斷電等干預措施。

一旦車主強行加裝外掛電池，原廠BMS便無法精準識別新增電芯的電壓、溫度與充電狀態，導致充放電邏輯完全混亂。結果就是單節電芯出現過充或過放，引發電芯鼓包、內短路，最終釀成熱失控自燃悲劇。

非車規電芯的致命弱點

改裝所用的電池多數並非車規級產品。真正的車規電芯需要滿足負40℃至85℃的寬泛工作溫區，還必須經歷高強度振動、鹽霧腐蝕等特殊場景測試。相比之下，改裝廠採用的消費級或工業級電芯，工作溫區僅為負20℃至60℃，也無需硬扛顛簸測試，所以才便宜，但衰減也更快，燃燒也更猛烈。

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專家警告：移動炸彈

原廠車輛的電池為什麼安放在底盤中間？無非就是想靠前後左右的結構承受撞擊，保護電池不被首先擠壓。車企為此堆砌高強度鋼、設計吸能結構、投入巨資做碰撞測試，改裝廠卻直接把電池包丟在碰撞吸能區。只要撞擊稍微嚴重一點，這本就脆弱的電池就會被擠壓。因此，電動車的車主即使發現電池續航力嚴重下滑，也應回原廠或找有信譽的車房維修或更換電池。