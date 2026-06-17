世界盃2026冠軍預測｜EA用遊戲推演連中四屆！經濟學家﹑AI估呢隊

世界盃 2026 分組賽進行的如火如荼，各種冠軍預測亦成為球迷熱話，連金融機構模型及經濟學家自製演算法都加入推演。當中 EA Sports 過去連續估中四屆世界盃冠軍，今屆再次看好西班牙；高盛預測模型同樣把西班牙列為最大熱門。相反，曾連中三屆冠軍的德國經濟學家克萊門特，則預測荷蘭會首次捧盃。三套模型得出不同答案，究竟邊一套預測最可信？



EA 過去連中四屆冠軍

每逢世界盃舉行前，EA 都會利用《FC》遊戲模擬整項賽事。由於 EA 經營足球遊戲多年，擁有大量的球員數據和模組，而且過去四屆都成功估中最終冠軍，近年已變成球迷和機迷相當關注的預測。

EA 今屆再揀西班牙

根據今屆 EA Sports FC 的賽事模擬結果，西班牙將會成為 2026 年世界盃冠軍，繼 2010 年後第二次捧起大力神盃。

EA 的預測主要以遊戲內龐大資料庫作基礎，當中包括球員能力評分、國家隊整體實力、戰術特性、過往表現及其他統計資料，再利用演算法模擬大量比賽，推演出較可能出現的賽事結果。

這類模擬並非無邏輯的預言，而是按當時資料評估球隊強弱。球員狀態、傷病、臨場調動、紅黃牌及突發事件，都可能令現實賽果偏離模擬。不過，經過連續四屆命中冠軍後，外界自然會更留意 EA 能否把紀錄延續至第五屆。

高盛模擬 5 萬次 西班牙奪冠率最高

除了遊戲模擬，高盛亦在世界盃開賽後更新冠軍預測模型。高盛模型進行了 5 萬次蒙特卡洛模擬，並綜合球隊 Elo 等級分、球員個人能力、歷史戰績及晉級路線等因素，計算各隊進入不同階段的機率。

最新結果顯示，西班牙以 24.7% 奪冠機率排在首位。法國以 17.4% 排名第二，衛冕冠軍阿根廷則以 15.0% 排在第三。三隊合計已佔接近六成奪冠機率，被模型視為今屆最明顯的第一梯隊。

之後依次為巴西的 7.9%、英格蘭的 5.3%、葡萄牙的 5.2%、德國的 5.1%，以及荷蘭的 4.9%。從晉身決賽的機率來看，西班牙為 36.4%，阿根廷為 27.6%，法國則為 27.4%，三隊優勢同樣明顯。

（AI生成圖片）

經濟學家睇好荷蘭首次奪冠

與 EA 和高盛一致看好西班牙不同，德國經濟學家 Joachim Klement 的模型得出另一個答案：荷蘭將會成為 2026 年世界盃冠軍，葡萄牙則會在決賽落敗。

克萊門特過去曾成功預測 2014、2018 及 2022 三屆世界盃冠軍，因此今次推演同樣受到關注。其模型不只預測冠軍，亦模擬整屆 48 隊的晉級走勢。根據模型結果，日本會在淘汰賽爆冷擊敗巴西，南韓則會淘汰蘇格蘭。英格蘭可一路打入四強，但最終被葡萄牙淘汰。

AI分析又如何？

自AI越來越普及後，很多人都會把大大小小的事先問AI，當然不乏今年世界盃冠軍花落誰家這問題。美國銀行分析師就用 Copilot 預測，得出西班牙和法國今屆奪冠機會最大。外媒 Tom's Guide 分別用 Gemini、ChatGPT 和 Perplexity 預測，結果沒想到一置是西班牙奪冠機率最高。看來起碼在數據層面上，今年西班牙都被睇高一線（雖然首場對佛得角0-0）。