iPhone 18 Pro Max對比圖曝光！鏡頭模組加可變光圈相機顯著加厚

據爆料人TechDroider日前於社交平台X分享了疑似iPhone 18 Pro Max與iPhone 17 Pro Max的對比圖。畫面中可以清晰辨識出，新機的相機模組相較於前代顯著加厚，鏡頭凸起程度也更為強烈，隨即在果粉社群間引發熱烈迴響。從目前曝光的模型機來看，iPhone 18 Pro Max在外觀大方向上大致承襲了iPhone 17 Pro Max的核心設計語言，包含背面標誌性的大型橫向相機平台、三鏡頭佈局以及獨特的雙色背蓋分區。以下帶用家們看看這次的新料。



新機的長寬尺寸與按鍵佈局也與前代基本一致。（X）

據爆料人TechDroider分享的圖片可以看到，首先在外觀與機身尺寸方面，iPhone 18 Pro Max的總體輪廓大致延續了iPhone 17 Pro Max的設計風格。其背面依舊保留了大型橫向相機平台、三鏡頭排列以及雙色背蓋的分區設計。若單從背面平視，兩代機型在視覺上極為相似，若再採用相同配色則更難辨別。此外，新機的長寬尺寸與按鍵佈局也與前代基本一致。

相機模組顯著加厚對比前代明顯加厚。（X）

相機模組顯著加厚，因導入可變光圈技術？

這次爆料的核心焦點在於相機模組厚度增加。根據數據來看，iPhone 18 Pro Max在多個位置的厚度均有提升。在包含相機平台的情況下，iPhone 17 Pro Max的厚度為11.23毫米，而iPhone 18 Pro Max則預計增至11.54毫米。若進一步計入最突出的鏡頭部分，整體總厚度將由前代的12.92毫米增加至13.77毫米。儘管數值差距不足1毫米，但對於追求輕薄的旗艦手機而言，這項改變將影響視覺感受以及日常握持體驗。

相機模組顯著加厚對比前代明顯加厚。（X）

業界普遍推測，蘋果（Apple）寧可犧牲機身厚度，是為了在iPhone 18 Pro Max中導入重大影像硬件升級。傳聞新機將首度迎來「物理可變光圈」光學鏡頭技術，讓用家能物理性調節進光量，配合預期將增大近30％的全新感光元件，新機在夜景拍攝、進光量控制與動態範圍上將獲得飛躍性提升，並能呈現出更為自然、非演算法模擬的物理景深效果。

單從背面平視，兩代機型在視覺上極為相似，若再採用相同配色則更難辨別。（X）

此外該爆料人甚至將iPhone 17 Pro Max的手機殼給iPhone 18 Pro Max（模型機）用，發現新機可以完美繼承前代的手機殼。

網民正反意見熱議

支持的網民表示：Pro Max作為旗艦定位，本就主打頂級的影像性能，若加厚機身能換取物理可變光圈與更強的拍攝表現，這點犧牲完全可以接受，硬件實力的提升遠比機身厚度更重要。

持保留態度的網民則擔憂：現行旗艦機型的重量已相當可觀，若厚度與鏡頭突出程度持續增加，裝上保護殼後將過於笨重。且裸機平放於桌面時的晃動問題也將更加嚴重，日常使用的平衡感與舒適度恐會大打折扣。

各位用家怎麼看呢？

來源：X（Twitter）