Android 17發佈｜IG上傳畫質大躍進！Gemini化身最強代理管家

Android 17 正式發佈｜Google 正式揭曉 Android 17 的開發藍圖，這不僅僅是一次系統更新，更是 Android 從「作業系統」轉向 「智能系統 (Intelligence System)」 的關鍵分水嶺。今次更新的核心圍繞著 Gemini Intelligence 的深度整合，目標是讓手機不再只是工具，而是能自動幫你處理雜務的 AI 代理人。



以下為大家整理 Android 17 的四大升級重點：

１ 行動工作站：社交媒體畫質不再是痛點

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以往 Android 用家最常詬病 Instagram 上傳畫質不如競爭對手，Android 17 正式對此開刀。

IG 體驗極大化： 深度整合底層 API，支援 Ultra HDR、影片防震及夜視模式。根據 UVQ 測試，其上傳畫質已能媲美甚至超越對手。

Screen Reactions： 針對創作者推出一鍵錄製「螢幕+人臉」反應的功能，非常適合實況主或開箱博主。

AI 剪輯神技：Smart Enhance： 一鍵修補畫質。

Sound Separation： 能精準分離風聲與雜音，甚至能把背景音樂與人聲剝離。

專業格式支援： 聯手 Samsung 與 vivo 推出 APV 高效影片格式，並確認 Adobe Premiere 將正式登陸 Android 平台。

2. Gemini Intelligence：會幫手的 AI 代理人

Android 17 最大的轉變在於將 Gemini 提升至「代理人」等級。它不再只是回答問題，而是具備預測需求與跨應用執行的能力。

可以指示助手協助完成不同的工作

比如說： 你只需說「幫我訂去東京的機票」，Gemini 能理解你的偏好，跨 App 搜尋、填寫資料，並在最後一步請你確認付款。

而且可以跨app完成購買指示，然後最後用家丁確認付款。

3. 趣味互動：Noto 3D 表情符號

為了讓數位溝通更具「體感」，Android 17 引入了 Noto 3D 表情符號，比起傳統平面 Emoji，3D 化的設計在視覺上更具立體感與動態張力，讓聊天室更生動。

4. 隱私與安全：拒絕「拒絕 AI 擅自作主」

這就是 Android 17 的「防偽防駭」體檢表，透過透明的底層驗證與跨裝置查核，確保系統未被竄改，讓 AI 代理在安全無毒的環境下運作。

隨著 AI 權限擴大，Google 提出了三大隱私原則，確保用家不被監控：

完全控制權： 所有 AI 功能必須手動「選擇加入 (Opt-in)」，任何涉及交易的行為必須經人為確認。

透明化紀錄： 新增 「AI 活動紀錄」 與即時進度標籤，用家能隨時查看 AI 正在操作哪個 App。

防範新威脅： 針對新興的「提示詞注入 (Prompt Injection)」攻擊，系統層級建構了專門的防護屏障，並開放核心安全代碼供第三方審核。

這是 Android 17 的即時防毒盾牌，能自動揪出並攔截正試圖偷取資料或監控你的「惡意 App」，且過程完全不傷隱私。

此外在發表會的最後，Google 也預告了全新的硬體類別 Googlebook。這款產品被視為 Chromebook 的進化版，將深度融合 Android 生態與 Gemini 助手，透過 Magic Pointer 等創新交互方式，實現手機與電腦間的任務無縫銜接。

全新Googlebook

完全為Gemini Intelligence而設計的全新Googlebook

雖然 Googlebook 的細節仍有待後續公佈，但可以預見，Android 17 的強大 AI 能力將會是這款新裝置的核心靈魂。

這次 Android 17展現了 Google 的野心：手機不再只是被動接收指令的工具，而是進化成具備高度判斷力與執行力的「行動代辦」。從解決 Instagram 畫質痛點到音訊分離技術，再到嚴防 AI 擅自作主的隱私防線，Android 17 正試圖在便利與安全之間取得完美平衡。



這場由 Gemini 驅動的智能革命，你準備好加入了嗎？



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