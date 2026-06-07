iOS決戰Android與鴻蒙！三大系統日漸趨同　唯iPhone封閉拒絕雙開

iOS比Android要好，這是十幾年前很多人對這兩個系統的第一印象，iOS高級優雅，生態統一，Android低端卡頓，生態混亂。但現在已經是2026年了，iOS和Android都已經超過18歲，年紀跟我相差無幾。



關於iOS和Android體驗誰好誰壞的爭論，也很難見到，很大原因是，二者在相互吸收對方的優點，越來越趨同，而且在iOS和Android之外，又多了鴻蒙。

那麼放在2026年，這三個操作系統，在體驗層面，還有哪些區別，或者說，有多接近了呢？我們對此很感興趣，相信也有不少朋友會對此好奇，所以這次我們和大家聊一聊 iOS、Android和鴻蒙的一些系統體驗差別，希望對你們有點用。

先說系統版本，iOS我們更新到了iOS 26.4.1、鴻蒙版本是6.0.0130，而Android，考慮到中國國內用原生Android的用戶不多，所以我們選擇了小米的澎湃，系統版本是3.0.8.0，我們選擇小米是因為小米用戶基數大，絕對不是因為小米流量高，真不是。

系統體驗比較

回到系統體驗上，為什麼我要說他們趨同，左滑通知欄、右滑控制中心，iOS、澎湃和鴻蒙，換系統不會讓你有任何體驗障礙。

iOS、鴻蒙和澎湃三大系統體驗比較：

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我特意去查了一下，左滑通知欄，右滑控制中心，蘋果是在iOS 17上給取消Home鍵的iPhone X帶來的的這一設計。Android手機陣營這邊，最先在手機上帶來類似交互的是小米，當時的系統版本的MIUI12。

也許屏幕前有觀眾會想，是MIUI借鑑了iOS，哎，其實不是，最早採用這一設計的是Google在2012年發布的Nexus 10平板上。

通知方面，各家都支持鎖屏、橫幅和角標三種形式，就連連iOS曾經爭議頗多的動態島，鴻蒙和澎湃也上了。甚至小米這邊的動態島，還可以直接在WeChat頁面分享動態島的內容，青出於藍而勝於藍。

所以說好的設計是趨同的，就像車子大都有四個輪子，筆記本都是楔形設計。但是在細節上，還是能見到各家有所不同。雖然都支持動態島顯示即時訊息，但iOS和鴻蒙額外還支持鎖屏實況窗，這在你排隊就餐，點外賣，或者是等高鐵、飛機時，不用劃開屏幕看到更多訊息，非常方便。

唯一不同的是，鴻蒙的實況窗，支持更多尺寸，比如bilibili後台播放的實況窗，從膠囊形態，到大卡片，這是鴻蒙獨有的特色功能。比如在控制中心，在Wi-Fi這裏，iOS不顯示已保存的網絡名稱，而澎湃和鴻蒙會直接顯示。

亮度調節時，鴻蒙和澎湃都會隱藏控制中心，直接顯示桌面亮度的變化，iOS則依然停留在控制中心，在長按按鈕後，iOS和澎湃有更多選項，鴻蒙選項更少。當然，要說孰優孰劣，我覺得都還好。

不過在手電筒功能上，鴻蒙目前不支持亮度調節，澎湃需要長按進入亮度調節，然後就無法再返回控制中心，我不知道這算不算一個bug。包括在鎖屏界面，澎湃開啟手電筒，也多一個步驟。

iOS的手電筒，會默認拉起亮度調節，並且自動收起，這樣的設計更精緻，也更方便。我們再來簡單對比一些官方自帶工具的功能。計算器，iOS也支持歷史記錄和科學計算，這終於能夠和Android、鴻蒙平起平坐了。

日曆方面，基礎功能都相差無幾，但值得一提的是，如果你要設置生日提醒，而且生日對象是農曆生日，那麼就只有鴻蒙、澎湃能做到了。至於iOS鬧鐘那讓打工人在調班日天怒人怨的槽點，我很奇怪的是，iOS的日曆明明已經顯示法定節假日和調班，為什麼不同步到鬧鐘上。

在天氣App裏，沒有太大的區別，不過在紫外線強度、體感溫度、濕度這些數據方面，iOS和鴻蒙可以查看更詳細的數據變化，而澎湃只能查看當前數據。有意思的是鴻蒙和澎湃都有最新央視天氣預報視頻選項，這很適合我爺爺奶奶外公外婆。

因為在他們看來，電視台天氣預報才是最權威、最準確的。總的來說，手機自帶的工具 App，在本土化方面，鴻蒙和澎湃依舊具有優勢，但iOS也有其獨特的地方。

交互動畫

現在我們在來談一談手勢交互，等一下，系統手勢交互的比較，這像不像2016年的數碼博主的才會做的內容。現在比較內容少，是因為交互越來越統一，但如果經常換系統使用，你就會發現差異還是會影響用戶使用。

iOS、鴻蒙和澎湃三大系統交互動畫比較：

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最直接的一個差異是， iOS能在左側邊緣滑動返回，Android和鴻蒙都支持全局邊緣向內返回，鴻蒙右側長滑劃甚至還有智慧多窗的選項。

也因此，iOS在很多內容場景，比如抖音的他人主頁、微博的詳情頁、小紅書筆記詳情頁，虎撲的帖子詳情頁面，包括像是抖音、小紅書的設置界面，在屏幕中央右滑就能返回。這是基於左側滑動返回手勢的一個優化。

但是呢，像bilibili視頻詳情頁面、App購物的商品詳情頁、包括還有很多App的設置頁面，返回還是需要左側邊緣滑動返回。鴻蒙和澎湃在某些App的場景，比如抖音博主主頁和小紅書筆記詳情頁面，也能屏幕中央右滑退出，但抖音、小紅書的設置頁面不支持屏幕中央右滑。

iOS想要簡化交互邏輯，一招鮮吃遍天，但想要在很多App統一，還是很難。而澎湃和鴻蒙則是兩種層級，更高效。事實上，你可以把邊緣向內滑動理解為隱藏的返回按鈕。不知道屏幕前大家會更願意接受哪種產品邏輯。但是有一個常用App，做到了三個平台，且App常用場景返回的交互統一，那就是WeChat。

WeChat的聊天、朋友圈、設置等等，iOS版返回上一級，都需要左側邊緣向內滑，這其實與鴻蒙和澎湃一致，也可以理解為，對iOS多加了一道限制。這也足以見得WeChat在用戶交互體驗統一上有多重視。

說到App，不知道大家有沒有注意到，我們在小紅書筆記詳情返回的一個細節， iOS和鴻蒙是頁面收縮，但澎湃是翻頁。在動畫方面，我認為澎湃距離iOS和鴻蒙還有差距，可以看更多App比較。

在微博上，打開圖片以及退出圖片，iOS和鴻蒙都有一個圖片收縮過程，而澎湃有過渡動畫，但不夠精緻，尤其是圖片位於屏幕上下方位置時，這會很明顯。注意是澎湃沒有，vivo的originOS 6是有的。

很多App也對此有優化，比如WeChat，iOS、鴻蒙和澎湃在聊天界面打開和關閉圖片，都有過渡動畫，朋友圈亦是如此。bilibili的App也對三個平台做了統一，但鴻蒙會有閃一下，需要bilibili進一步優化。

此外，我們還發現iOS版小紅書一個疏漏，在關注流的視頻，點開有動畫，但退出沒有。前面都是第三方比較，如果是官方App，是不是更權威，我們以最常用的應用商店為例，進入首頁的大卡片，iOS和鴻蒙都有過渡動畫，澎湃是直接進入。

整體而言，iOS和鴻蒙在交互的過渡動畫這一塊，比澎湃系統要更勝一籌，不知道大家是喜歡有過渡動畫的效果，還是直接進入，我個人會更喜歡鴻蒙和iOS的過渡動畫。

App雙開和分屏

現在我想要比較一個讓iOS尷尬的功能，你們以為我是不是要講AI了，哎，不是，接下來要對比的其實是App的雙開和分屏。眾所周知，iOS不支持應用雙開，而鴻蒙和澎湃都支持，但澎湃設置裏叫應用雙開，也就是應用可以再多一個分身。

iOS、鴻蒙和澎湃三大系統App雙開和分屏比較：

但鴻蒙叫應用分身，為什麼是分身不是雙開呢？除了部分App，可以雙開，像是企業WeChat，你可三開，甚至是四開，堪比鳴人的影分身，如果你像雷軍、馬斯克一樣，同時管理了三四家企業，這就會對你很有幫助。

不過在鴻蒙上，有不少應用不能分身，比如WeChat讀書、紅果免費短劇，甚至連中年人最愛的手遊同花順也不能分身，但好在有強烈分身需求的App，比如社交或辦公類的，bilibili、釘釘、抖音、飛書、快手、微博、WeChat都能分身。

分屏功能，有多少人有是強需求的。上班時間，一半屏幕看LOL直播，一半屏幕刷虎撲，這是很正常的需求，對吧。鴻蒙和澎湃都能分屏，但是在某些場景下，澎湃存在分屏顯示不全，尤其是是四分之一屏顯示時，這個問題在抖音播放豎視頻時同樣存在。

就這一情況，我們又拿出了OPPO的color 16和vivo的OriginOS 6來比較，OriginOS 6就對此做了更好的優化，而colorOS也出現了類似情形。然後我們還發現，colorOS 16和 OriginOS 6，在比例分屏比例上，更加自由比起小米的三段式，vivo和OPPO能在屏幕中間無極調節。

我們測試時還發現，如果是手遊同花順，鴻蒙和澎湃在分屏時，鴻蒙是在全屏基礎上剪裁，而澎湃也就是Android，有針對分屏的優化，同樣的，如果是四分之一窗口顯示會很侷促，尤其是K線這密密麻麻的數據。如果是iOS，想要後台看LOL比賽，那你也可以這樣，或者說只能這樣，但這是三個系統都有的功能。

AI助手

好，現在回到AI上來，坦白講，因為豆包手機的出現，現在討論其他的AI都差點意思，但也促進了手機AI助手的發展。所以我們可以從系統設置、第三方App控制，還有任務執行來簡單對比一下。我們讓小藝關閉App的通知權限、位置權限，都能正確高效的執行。

iOS、鴻蒙和澎湃三大系統AI助手比較：

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但是小愛同學奇怪的是，關閉App的通知權限，沒有問題，但關閉App的位置權限，它就不會了。小愛同學一定要進App設置去執行，而不是直接在系統層面執行，有一種AI不太聰明的樣子。

如果是在第三方App執行稍微複雜的任務，比如打開bilibili，搜索影視颶風，並查看最新一期視頻，並點贊；或者打開京東，找到海飛絲的洗髮水，並加入購物車下單。可以看到，小愛可以執行點讚的動作，但小藝不行，而小藝能進入下單頁面，但小愛只到了購物車。

小愛和小藝的執行邏輯，其實跟豆包手機非常接近了，只要行業出現最強的產品，就會是大家學習的對象。除非你是高傲的，不可一世的iOS。其他應用場景方面，比如相冊裏的路人消除功能、擴圖功能，這些我們用起來都很好用的功能，鴻蒙和澎湃也都支持。

但是不知道大家發現沒，用戶在購機時，很少會把AI助手納入考量範圍，實際上，據我觀察，身邊大部分朋友使用AI助手，還是以豆包、DeepSeek、元寶、千問這些應用為主。如果iPhone裝上了豆包、元寶，這算不算是拉近了一些iOS與鴻蒙、澎湃的差距？

事實上，小藝和小愛的App，跟豆包App們，已經沒有多大區別，還是那句話，優秀的設計都是趨同的。功能上，除了對話框，都是標準的相機、相冊和文檔，不同的是小藝和豆包可以實現相機即時識別物體，而小愛是先拍下來再識別。

不過小愛同學也有曲線救國的辦法，打開相機，再長按電源鍵呼出小愛，一樣也可以用來識屏。帶有明顯特徵的物品，它們還是很容易識別。但我讓他們識別最近才有踢出名氣的足球運動員，豆包居然識別錯誤，而小愛成功了。

其他方面，我們嘗試讓AI助手給我們寫一篇稿子。

比如：幫我寫一篇視頻稿，主題是向別人推薦上一代旗艦手機，並說明最新旗艦不具有性價比，內容要有理有據，並且風格要幽默有梗，適合bilibili，而且其中要插入「買上一代旗艦機來科技狐二手機」的廣告。

先聲明一下，我們內部要求不能直接用AI寫作，只是將AI作為提效工具。

先看小藝，以家人們起手，中間還提到手機更新換代速度比我媽催相親還頻繁，確實有梗了，但這8Gen 2和8Gen 3的晶片有點過時了，拍照和價格說的沒毛病，但缺少詳實數據支撐，差一點意思，最後這個廣告也有點硬。

小愛這邊，設置了開場鏡頭好評，但把自己家的小米17 Ultra首發價都搞錯了，不過，拍照無用和性能升級不明顯這兩段，不知道雷總看了會如何評價。豆包這個視頻稿完成度更高，做好了分段，開局提出明確觀點，但後續這一段，說旗艦機閹割配置，有點過於誇張，然後沒有具體機型，像個營銷號。不過他的廣告植入還是非常絲滑。

整體而言，豆包要更好，完成度更高，也沒有小藝和小愛明顯的數據錯誤，因為它壓根就不提數據，主打一個我寧願不做，也不願意犯錯。

跨設備互聯

最後，我們來簡單比較一下跨設備互聯，鴻蒙可以跨設備連鴻蒙PC，iOS可以跨設備連接Mac，而小米，現在也能通過小米互聯服務連接Windows，這是近些年來國內Android廠商的發力方向，不過在功能上，不如鴻蒙和iOS。

小米推出了小米互聯服務，可以強行兼容蘋果，你可以投照片到iPhone，甚至還能投屏到iPhone上，操作小米。（科技狐提供）

關於跨PC的互聯，我們後續可以加入vivo和OPPO出一期詳細對比。如果僅僅手機跨端互聯，我們可以看到。小米推出了小米互聯服務，可以強行兼容蘋果，你可以投照片到iPhone，甚至還能投屏到iPhone上，操作小米。

小米推出了小米互聯服務，可以強行兼容蘋果，你可以投照片到iPhone，甚至還能投屏到iPhone上，操作小米。（科技狐提供）

華為也跟隨米OV的角度，推出了鴻蒙星河互聯，兼容iPhone，mac設備，比如在iPhone端打開App，鴻蒙端分享就會出現iOS設備。不過可惜的是，在iPhone上隔空投送，還是不會出現小米或鴻蒙設備，iOS依然高冷，沒有尋求兼容其他生態。

總結

以上就是關於iOS、鴻蒙和澎湃系統的區別或者說一致的地方，他們的差異已經越來越小，越來越趨同，事實上，如今很多人換系統，不會再糾結能不能用得習慣。

交互曾經是iOS的一大優勢，但如今優勢已經不在，在功能上，鴻蒙和Android，要更大膽，更實用，更貼近本地用戶的實際需求。

一句話總結就是，他們各自的優點，鴻蒙和Android陣營都善於學習，但鴻蒙和Android的優點，iOS卻不屑於學習，我可以給iOS想很多借口，比如他要為全球用戶考慮，要考慮交互體驗統一……但總歸，鬧鐘不會根據工作日自動調整，應用沒有分屏，這些都是痛點。

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