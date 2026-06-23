央視節目於6月節目中揭發假3C認證尿袋，北京多家實體店及網購平台充斥假3C認證（又名CCC認證）外置充電器（尿袋）。這批劣質尿袋不但證書無效，起火時更變助燃物！大家北上消費或網購時務必查清證書，避開火災陷阱。



網上買尿袋怕買錯？央視抽查揭發假3C認證

平時網購電子產品貪便宜很正常，但買外置充電器就不能隨便。央視記者最近隨機調查了北京的批發市場和網店，發現有商戶明目張膽賣沒有3C認證的產品。部分網店聲稱尿袋有認證，買回來一查才發現，證書原本屬於另一間公司，而且早就被官方註銷。換言之，這些貨品根本沒有任何安全保證，買回家只是掛羊頭賣狗肉。

央視記者最近隨機調查了北京的批發市場和網店，發現有商戶明目張膽賣沒有3C認證的產品。

部分網店聲稱尿袋有認證，買回來一查才發現，證書原本屬於另一間公司

，而且早就被官方註銷。換言之，這些貨品根本沒有任何安全保證，買回家只是掛羊頭賣狗肉。

35元低價清貨有問題？實測外殼起火變助燃物

商家為了清掉舊款庫存，將這些沒有安全認證的尿袋減價至35元人民幣發售。大家千萬別覺得便宜就買來備用，實驗室拆解後發現，這些產品的內部電芯連基本生產資料都沒有。更離譜的是，測試人員模擬外殼起火時，這批劣質尿袋不但不能減慢火勢，甚至直接熔化變成「助燃物」，大幅加速燃燒。買這類產品回家，等於放了個計時炸彈在身邊。

這批劣質尿袋不但不能減慢火勢，甚至直接熔化變成「助燃物」，大幅加速燃燒。買這類產品回家，等於放了個計時炸彈在身邊。

北上消費如何自保？教你一招查清真假證書

現在大家假日都喜歡北上消費或者上網淘寶，見到這類平價尿袋最好忍一忍。想知道自己有沒有買錯假貨，最直接的方法就是收到產品後，掃描機身上的追溯二維碼。你也可以登入全國認證認可資訊公共服務平台，輸入認證編號查清楚證書是否依然有效。沒有有效CCC標誌的尿袋，帶上高鐵或飛機時隨時會被沒收，大家出門前記得檢查清楚。

想知道自己有沒有買錯假貨，最直接的方法就是收到產品後，掃描機身上的追溯二維碼。

假CCC尿袋風險與自保清單 風險問題 / 自保重點 詳細情況 假冒認證 標示有CCC認證，但實際證書已註銷或屬於其他公司 隱瞞生產資料 內部電芯未有按規定印上生產商基本資料 起火風險極高 外殼無阻燃能力，遇火直接熔化變「助燃物」 查核證書真偽 掃描機身二維碼，或上全國認證服務平台查核編號 交通出行限制 無有效CCC標誌尿袋，有機會被高鐵或航空公司沒收

3C二維碼何時完全落實？為何市面仍在賣舊3C認證尿袋？

自 2026 年 3 月 1 日起，新獲 3C（CCC）認證的行動電源（充電寶）及鋰電池組，除了必須具備原有的 3C 認證標誌外，還強制要求在標誌右側緊鄰加上「可追溯二維碼」。兩者高度相同且不可分離，不過有關條文帶有一年的寬限期，在2026年3月1日前已出廠／上架，未付有二維碼的3C認證尿袋，仍可賣到2027年2月尾。

想知道自己有沒有買錯假貨，最直接的方法就是收到產品後，掃描機身上的追溯二維碼。

報導來源：央視網