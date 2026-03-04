昨日（3日）屯門公路往元朗方向，一輛比亞迪私家車起火，車廠及後發表聲明，證實火災起因為放置於座位上的外置充電器（「尿袋」）熱失控引致，並非車輛機件或電池故障。



比亞迪更呼籲駕駛者，夏天將致，切勿於車廂內的易燃物品。其實多個國家的消防處早有警告，由於戶外停泊的車輛，車廂溫度極高，將手機、行動電源、手機遊戲機等擺放於車頭或車尾，有機會引發嚴重火災！此外，智能電話、Switch 2手提遊戲機、數碼相機等gadget，長期被陽光直接照射、接觸高熱，都會令內面的充電壽命縮短，馬上看看6招預防、10招急救Gadget防過熱秘技吧！

網上圖片可見，快線一輛私家車陷入火海，黑色濃煙席捲半空。

比亞迪表示，火警是由放置在座位上的外置充電器（「尿袋）引致，並非車輛機件或電池故障。（HK01相片／王譯揚攝）

電池／手機勿留高溫車廂

今次BYD火燒車事件，雖證實為尿袋起火所致，但究竟是行動電源本身設計有問題，還是因為留在高熱車廂太久而過熱起火，仍需等消防調查。但原來，由於全球天氣暖化，日本消防處曾公布驚人數字，當地5年來共錄得162宗尿袋爆炸事故；日本消防處亦呼籲車主當需要在戶外泊車，不要將「尿袋」留在車廂（尤其車頭儲物箱），就算加了車頭玻璃隔熱板，車內仍然會保持溫度！

電視節目轉載日本伊賀市消防本部的圖片，整輛車燒至餘下白灰色的車架……（伊賀市消防本部相片）

日本消費廳公布數字，當地5年來共錄得162宗尿袋爆炸事故（ANN News YouTube片截圖）

日本消防局「尿袋防過熱」3招安全建議

01｜避免外置電受到撞擊，也不要任由它在手袋內搖晃。

02｜不要電池放在會阻礙散熱的地方。

03｜如有異味、不正常熱力、機身鼓起應即時停用。

高熱戶外｜手機熱到發燒

其實不只是尿袋，Apple也曾發出警告，指iPhone、iPad使用環境溫度為攝氏 0 度至 35 度，溫度低、高於這個標準都會可能影響手機運作表現、甚至停機；在極高溫下運作更會對電池做成永久傷害、縮短手機壽命。

在極高溫下運作更會對電池做成永久傷害、縮短手機壽命。（網上圖片）

Apple 「手機防過熱」3招安全建議

1）避免在炎熱天氣中將手機放在車廂內



2）避免長時間在陽光直射下使用手機



3）在高溫、日照下避免長時間使用：GPS 定位、導航、需要高度繪圖處算的遊戲、AR擴增實境 app。



10招iPhone / Android 手機過熱急救降溫法