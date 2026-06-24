珠海私家車遇雷擊瞬間死火　全車人奇蹟無傷　專家：車身帶防護罩

近期，廣東珠海高速上演驚險一幕，雷雨天氣裏一道閃電驟然落在行駛車輛旁，強光閃過之後車輛直接熄火停運，所幸車內駕乘人員平安無事。



6月18日，市民梅先生駕車途經西部沿海高速，前方行駛的車輛周邊驟然亮起刺眼白光，近距離的雷電衝擊力讓目擊者倍感震撼。車主報警稱，閃光出現瞬間車輛電路直接失效，無法繼續行駛。

近期，廣東珠海高速上演驚險一幕。（抖音＠新京報）

交警到場核查後表示，暫無法判定閃電是否直接擊中車身，但車輛已出現明顯故障，後續被拖車轉移至高速外，全車人員均未受傷。

不少人疑惑，雷電威力巨大，為何車內人員能安然避險？相關專家給出專業解釋：汽車金屬車身構成天然法拉第籠，雷電產生的電流會順着車體外殼傳導，再經由潮濕輪胎匯入地面，車內空間電場幾乎不受影響，能形成有效防護。

珠海私家車遇雷擊瞬間死火▼▼▼

不過雷電容易損毀車輛電路與外部零部件，遭遇雷擊後切勿開門下車，留在車內等待救援才是安全做法。

針對雷雨出行，氣象專家普及雷電防護「雙30原則」。

一是計時30秒，看見閃電後若30秒內聽見雷聲，代表雷電距離不足十公里，需立刻前往室內躲避；二是等候30分鐘，最後一次聽見雷聲後，至少等待半小時再外出活動。

雷雨時段儘量避開高地、金屬設施，駕車途中突遇雷電，緊閉車窗留在車內，可最大程度降低雷擊帶來的安全風險。

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