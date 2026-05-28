有片｜車長駕駛時雙手離軚　網民震驚　九巴：已即時暫停駕駛職務

今日（28日）社交平台流傳一段驚險片段，有人在乘車時拍到旁邊行駛中的一輛九巴，車長竟然在駕駛期間雙手離軚，沒有緊握軚盤。片主直言：「睇住佢咁揸車真係好驚。」片段曝光後隨即惹來大批網民關注，批評該名車長駕駛態度欠佳，罔顧人命，建議片主盡快向九巴公司及警方舉報：「呢啲態度，仲係公共車幾廿條命喺佢手上，一個都不能饒恕！」



九巴公司回覆指，當時一名駕駛非載客巴士的車長懷疑在行車期間未有雙手穩持軚盤。九巴公司非常關注事件，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並正調查事件。



九巴車長戴著太陽眼睛，在駕駛期間雙手竟然完全離開了軚盤，並不時按手指及手掌，亦會轉動手腕等。

直擊驚險一幕：雙手完全離開軚盤

片主在社交平台上傳了兩段影片，當時他正乘坐車輛，旁邊有一輛九巴行駛中，清晰拍攝到九巴車長戴著太陽眼睛，在駕駛期間雙手完全離開了軚盤，並不時按手指及手掌，亦會轉動手腕等。另一段片段，從巴士車頭的倒頭鏡倒映可見，車長雙手離軚，並擱在軚盤上。

片主留言指：「睇住佢咁揸車真係好驚，雙手完全冇揸緊軚盤！」並指當時原本打算拍攝該輛九巴的車牌以便舉報，但無奈「當想影車牌嘅時候，行到分叉路已經影唔切！」

另一段片段，從巴士車頭的倒頭鏡倒映可見，車長雙手離軚，並擱在軚盤上。

網民認為駕駛態度欠佳 建議盡快舉報

短片在社交平台上曝光後，隨即引發大批網民討論。不少網民認為九巴車長的駕駛態度欠佳，又指雙手離軚是危險及不負責任的行為，一旦遇上突發情況，可能無法及時作出反應。有人更批評：「呢啲態度，仲係公共車幾廿條命喺佢手上，一個都不能饒恕！」網民紛紛留言建議片主盡快將片段交予警方或向九巴公司投訴。

九巴公司：已即時暫停涉事車長駕駛職務

九巴公司回覆指，今晨9時許，九巴一名駕駛非載客巴士的車長懷疑在行車期間未有雙手穩持軚盤。九巴重視行車安全，非常關注事件，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並正調查事件，如發現有任何違規情形，將採取紀律處分及重新接受訓練。