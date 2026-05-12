2026 Tesla Model Y輔助駕駛獲權威認證！全球首過美官方ADAS測試
撰文：快科技
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美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）5月7日宣佈，2026款Tesla Model Y成為全球首款通過該機構全新高級駕駛輔助系統（ADAS）安全基準測試的量產車型，輔助駕駛技術獲得美國官方權威認可。
2026款Model Y順利通過車道保持輔助、盲點警示、盲點干預、行人自動緊急制動四項核心測試，成功拿到官方認證。
2026 Tesla Model Y輔助駕駛獲權威認證：
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NHTSA表示，將ADAS納入標準化測試，能夠引導車企優先研發可保障家庭道路安全的創新技術，幫助消費者更直觀地選擇高安全性車型。
值得一提的是，該車型此前已在正面碰撞、側面碰撞及翻滾測試中拿下五星安全評級，主被動安全性能均處於行業頂尖水平。
據了解，特斯拉中國4月批發銷量達79478輛，刷新該品牌歷年4月銷量紀錄。特斯拉以61.1%的車主復購率連續第四年斬獲整體品牌用戶忠誠度大獎，同時包攬小眾族群市場品牌忠誠度獎與最高新客搶佔率獎，其中已連續六年將後者收入囊中。
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