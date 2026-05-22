Tesla FSD自動駕駛正式登陸中國　號稱比人類駕駛員安全7倍

今日（5月21日）特斯拉英文官網、X平台同步宣佈，FSD Supervised（監督版）首次正式進入中國。



特斯拉官網顯示，FSD全自動駕駛（監督版）目前已在美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、中國、澳洲、新西蘭、韓國、荷蘭和立陶宛提供，未來更新將擴展至其他地區。

特斯拉官網顯示，FSD全自動駕駛（監督版）目前已進入中國。（Tesla）

官方數據顯示，FSD（監督版）目前已經累計行駛超過100億英里，啟用後，比人類駕駛員安全7倍。

Tesla全自動駕駛正式進入中國 迎戰國產車▼▼▼

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特斯拉表示，利用數十億英里的匿名真實駕駛數據來訓練FSD（監督版）系統，使其能夠處理日常駕駛中最令人頭疼的部分，同時幫助駕駛員和其他人提升道路安全。

啟用該系統後，車輛將在駕駛員積極監督下行駛至幾乎任何地點，只需進行極少的人工干預。

在能力上，FSD（監督版）可在駕駛員主動監督下，智能、精準地完成包括路線導航、轉向、變道、泊車等在內的駕駛操作，適用於短途出行、日常通勤和公路旅行，還能實現智能召喚、自動泊車等操作。

按照官方說法，交通事故非常複雜，FSD（監督版）系統基於超過100年匿名真實駕駛場景的訓練數據，這些數據來自其超過600萬輛汽車組成的車隊，在10分鐘內就能體驗到相當於人類一生中所有駕駛場景。

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這一姍姍來遲的官宣，為特斯拉長達近兩年的FSD入華拉鋸戰畫上了階段性句號，但也意味着真正的市場考驗才剛剛開始。事實上，早在2025年2月，外界就曾傳出FSD初步入華的消息，馬斯克當時透露公司正利用網路公開的中國道路及交通標識視頻訓練模型。

但此後始終沒有實質性落地進展。2025年11月，馬斯克在年度股東大會上稱FSD已獲得中國部分批准，預計2026年2-3月拿到全面許可，今年1月他再次重申這一時間表，卻被官方媒體援引政府消息人士明確否認。

值得注意的是，特斯拉在2026年2月已全球終止FSD一次性購買選項，全面轉向純訂閲模式，但截至目前，特斯拉中國官網仍保留着6.4萬元人民幣的一次性購買入口，後續定價策略調整尚未公布。為滿足中國監管要求，特斯拉此前已在上海建成本地數據中心，並與百度達成地圖合作協議，解決了基礎數據合規的核心問題。

為滿足中國監管要求，特斯拉與百度達成地圖合作協議。（Getty Images）

更為關鍵的是，FSD的本土化適配仍存在尚未解開的困局。中國法律明確要求自動駕駛相關數據不得出境，而美國政府的晶片出口禁令又禁止特斯拉在中國建設大規模AI訓練計算中心，如何在這一雙重約束下持續迭代針對中國複雜路況的模型，將成為特斯拉接下來必須解決的核心難題。

當下，在競爭激烈的中國汽車市場中，特斯拉麪臨來自小米、華為、小鵬、理想等本地競爭對手的強力挑戰。這些本土車企早已將成熟的城市智能駕駛系統列為旗下主力車型的標配，持續蠶食特斯拉曾經的技術優勢。

對於特斯拉而言，FSD的成功落地遠不止是一項高端功能升級，更是其扭轉國內銷量頹勢，開闢持續性訂閲收入賽道的核心戰略支點。而從更長遠的維度來看，FSD（監督版）的落地承載着特斯拉更宏大的商業願景。

特斯拉麪臨來自小米、華為、小鵬、理想等本地競爭對手的強力挑戰。（Getty Images）

特斯拉官方明確表示，隨着技術的不斷迭代進步，人類距離實現完全自動駕駛的未來正越來越近，FSD（監督版）的規模化應用正是通往這一目標的關鍵基石，它不僅將持續驗證自動駕駛技術的可靠性，更將為未來無人駕駛出租車車隊的落地解鎖可能，最終讓「網絡出租車」的構想成為現實。

屬於特斯拉的完全自動駕駛夢，才剛剛開始。

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