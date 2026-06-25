車主駕Tesla踩煞車居然加速狂飆110km/h　官方：數據未見異常

剛投保的車險還沒正式生效，名下車輛就直接撞至全損報廢，遭遇這類極端意外的特斯拉車主秦先生這段時間始終十分憋屈。



近期浙江紹興的車主秦先生駕駛自己的特斯拉Model 3出行，行經路口時他踩下煞車試圖減速避讓，沒想到車輛完全沒有降速反而持續往前加速，車速最高直接衝到110km/h。

近期浙江紹興的車主秦先生駕駛自己的特斯拉Model 3出行，行經路口時他踩下煞車試圖減速避讓，沒想到車輛完全沒有降速反而持續往前加速，車速最高直接衝到110km/h。（抖音@海量財經）

劇烈碰撞後他駕駛的車輛直接報廢，事故還連帶撞損另一台社會車輛，對方的維修成本預估就要超過9萬元人民幣。

比事故本身更棘手的狀況是，事發當天車主剛完成投保的全新車險還未到生效時點，所有相關損失的賠付目前都還存在諸多爭議。

Tesla踩煞車居然加速狂飆110km/h▼▼▼

秦先生表示自己日常駕駛一直使用雙踏板模式，擁有二十多年的駕齡，事發全程也沒有開啟爭議較多的單踏板模式。他懷疑是特斯拉的電控系統出了故障，踩下煞車的操作信號傳輸出現異常，車輛誤把煞車指令識別成了加速指令，才會出現完全反邏輯的加速情況。

針對這起爭議事故，特斯拉方面公開回應稱，經過初步後台排查，事發前車輛制動系統未檢測到異常數據，如果車主對事故判定存在異議，品牌方也會全力配合相關監管部門的後續調查工作。

值得注意的是，特斯拉進入國內市場多年，已經多次陷入車輛異常加速、煞車失靈的相關消費爭議。

【延伸閲讀】美國1歲童行車中左轉被甩飛！粗心母遭控虐兒被捕 驚險畫面曝光

+ 5

2023年5月，特斯拉就因為車輛系統不允許駕駛員自主選擇能量回收制動策略、駕駛員長時間深度踩下加速踏板時沒有給出足夠的警示提示等安全隱患，在國內召回了超過110萬輛在售車輛。

此前多起同類的煞車失靈相關維權事件中，特斯拉大多以後台提取的行駛數據作為依據，指向事故由駕駛員誤踩油門導致。

而不少參與相關事件鑑定的第三方機構也公開指出，特斯拉對外提供的後台數據，缺失電機實時扭矩、煞車踏板行程位移等核心判定參數，完全無法支撐完整的事故還原判定。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】