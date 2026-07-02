Wi-Fi訊號延伸器 vs Mesh Wi-Fi：運作原理優缺點及香港選購指南

Wi-Fi訊號延伸器 vs Mesh Wi-Fi：相信不少人都遇過屋企Wi-Fi接收不到的煩惱。無論是看Netflix影片時畫質突然變差、打機突然「Lag機」，還是居家辦公開視像會議時斷線，網絡訊號差絕對令人崩潰。在考慮更換寬頻供應商前，不妨先檢視如何改善屋企的無線網絡覆蓋。面對家居網絡死角，市面上主要有兩大主流解決方案：「Wi-Fi訊號延伸器」以及近年大熱的「Mesh Wi-Fi（網狀網絡）系統」。究竟兩者在運作原理、優缺點上有甚麼分別？香港的居住環境又應該如何挑選？今次就為大家帶來詳細規格對比及選購指南。



相信不少人都遇過屋企Wi-Fi接收不到的煩惱。（AI生成）

1. Wi-Fi訊號延伸器：經濟實惠的方案

訊號延伸器（俗稱Wi-Fi放大器）的運作原理就像一個「信號中繼站」。它通常採用插牆式設計，只需插在有源插座上，就能接收現有路由器發出的Wi-Fi訊號，並將該訊號重新擴散到更遠地方。

優點：

【1】性價比高： 售價便宜，屬於預算有限時的平價首選。

【2】設定簡單： 硬件需求少，完全不需要更換原本家中的舊路由器。

【3】解決單一死角： 如果用家只想填補屋企某個特定盲點（例如廚房、露台等），擴展器是一個非常直接的解決方案。

缺點：

【1】頻寬直接減半： 由於擴展器必須使用相同的無線頻段同時接收及重新發射訊號，這會導致可用的網絡頻寬直接減半，網速會明顯變慢。

【2】需手動切換網絡： 擴展器通常會建立一個全新的網絡名稱（SSID）。當用家在屋企走動時，手機或電腦不會自動無縫切換，往往需要用家手動切換至訊號較強的網絡，使用體驗較差。

【3】不適合大範圍： 若房屋面積大或牆壁厚，單靠擴展器很難做到全面且穩定的覆蓋。

Wi-Fi訊號延伸器與Mesh Wi-Fi。（AI生成）

2. Mesh Wi-Fi系統：全屋漫遊終極方案

Mesh Wi-Fi系統是由一個主路由器與多個衛星節點共同組成的網狀網絡。這些節點會分佈在屋內不同位置，互相溝通，共同創造出一個單一、均勻且全面覆蓋的無線網絡空間。

優點：

【1】無縫漫遊： 整個系統只會使用同一個Wi-Fi名稱（SSID），系統會智能指引用家的裝置連線至最強訊號的節點。

【2】網速不衰減： Mesh系統節點之間通常有獨立的專用頻段傳輸數據，即使在大範圍內，網速也能維持高速與穩定，不會像擴展器般出現嚴重的網速衰減。

【3】擴充性極高： 日後如果發現某個角落訊號轉弱，只需買多一個新的節點加入現有的Mesh系統中即可，升級非常靈活。

由一個主路由器與多個節點共同組成的網狀網絡。（Tp-link）

缺點：

【1】價格偏高： 整套套裝的費用顯著高於單純的訊號延伸器。

【2】安裝相對繁瑣： 需要徹底替換掉現有的舊路由器硬件，並需要透過手機App重新設定整個家居的網絡配置。

3. 適合選擇「Wi-Fi訊號延伸器」的家庭

居住小單位、開放式單位或兩房小單位。原本舊路由器覆蓋範圍其實已經足夠80%的地方，只是某些特定死角（如洗手間、廚房）訊號較差，以及平時在死角位置只是用手機瀏覽社交媒體、瀏覽網頁，對極速網絡、低延遲沒有嚴格要求。

適合小範圍內使用，對網速要求不嚴格。（AI生成）

4. 適合選擇「Mesh Wi-Fi系統」的家庭

居住千呎大屋、多隔間單位，甚至是香港常見的村屋或複式單位。需要在不同房間或上下樓層進行高頻寬活動，例如在尾房開視像會議、在客廳看4K影片，或進行線上遊戲，以及屋內有大量智能家居裝置需要同時連網，追求「一網行全屋」的無縫體驗。

適合大範圍內使用，對網速要求高。（AI生成）

如果住小單位，或者對網速要求極低，買Mesh系統無疑是「大材小用」；但如果追求的是全屋零死角、網絡不中斷的流暢體驗，面對香港複雜的石屎牆間隔或多層村屋，Mesh Wi-Fi絕對是更值得的長遠投資。

