OptimizerDuck電腦優化工具開源免安裝　一鍵加速、清理與關追蹤

OptimizerDuck是一款免費開源的Windows最佳化工具，採用C#／.NET開發，將30多項調整分為六大類，可逐項開啟以加速系統、清理空間並關閉遙測追蹤。每項變更都有風險標示、能自動建立還原點並一鍵還原，使用上相對安全。



Windows用久變慢，該如何最佳化？

身為Windows使用者應該會對Windows用久變慢、內建一堆用不到的程式、背景遙測追蹤等問題感到頭痛吧？事實上有不少最佳化 軟體都能解決這些問題，只是使用上難免會顧慮是不是會影響到系統穩定性。

OptimizerDuck是一款免費開源的Windows最佳化工具，採用C#／.NET開發，將30多項調整分為六大類，可逐項開啟以加速系統、清理空間並關閉遙測追蹤。（免費資源網路社群提供）

如果想找合適的Windows最佳化工具，接下來要推薦的「OptimizerDuck」是不錯的選擇，它具有免費、開源、免安裝等特性，對於替代每年需要40美元的CCleaner Pro軟體來說綽綽有餘。

OptimizerDuck是一款採用C#編寫、基於.NET技術，注重效能、隱私和簡潔性的開放原始碼工具，內建多國語言（包含正體中文），可在Windows 10（64位元）以上的作業系統使用。

六大類別與核心功能

常見的清理工具往往一鍵就完成最佳化，使用者卻不清楚背景做了哪些更動；OptimizerDuck將30多項調整和設定整合在一起，分為六大類別：效能與電源、隱私保護、GPU調校、功能開關、磁碟清理、移除內建程式，每項調整都有清楚說明與風險等級標示，預設不啟用任何項目。

使用者可依照自己的需求，開啟特定的調整項目，讓Windows變得更穩定、快速，將硬體資源用在真正需要的地方。

OptimizerDuck一些特別實用的功能例如：

1. 停用Windows遙測、Cortana、Copilot、廣告ID

2. 啟動管理器，一鍵關閉所有開機自動執行的程式

3. 依照RAM容量調整服務主機

4. 自訂高效能電源計畫

5. 降低鍵盤延遲，適合遊戲玩家



若開啟特定選項後發現系統運作異常，或是對結果不太滿意，只需要將選項再次關閉即可還原，非常安全。

除此之外，OptimizerDuck還有內建工具，像是系統儀表板、開機啟動管理、排程工作管理、磁碟清理、Bloatware移除器等。每項變更都能自動備份、一鍵還原（為了安全起見，建議還是可以自己手動備份）。

網站資訊

網站標題：OptimizerDuck

網站連結：https://optimizerduck.vercel.app/（GitHub）



使用教學

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1. 下載並執行OptimizerDuck

開啟OptimizerDuck網站首頁後點選「Download」即可免費下載，這個工具無需註冊，執行後就能使用。前面介紹有提到OptimizerDuck本身是開源程式，也是由社群成員推動、共同協作的最佳化工具，目前在GitHub累積的星星數（Star）已超過4000。

2. 同意條款並建立系統備份

第一次執行OptimizerDuck會顯示使用條款等內容，點選「Accept」同意繼續。開發者也提到，在對系統做出任何修改或變更前，務必先手動建立備份，以免發生問題。OptimizerDuck主畫面會顯示電腦的作業系統、版本、CPU、記憶體、顯示卡和硬碟容量等資訊。

3. 切換為中文介面

點選左下角「Settings」進入設定頁面，從最上方「Language」選項選擇「正體中文」，切換為中文介面。切換為中文後，操作上就會變得更簡單易懂，尤其是一些最佳化的選項說明。

4. 套用最佳化調整項目

點選左側選單「最佳化」，會看到OptimizerDuck收錄的所有最佳化調整項目，上方的分類包括：效能、安全性與隱私權、GPU、電源管理、膨脹軟體與服務、使用者體驗，每個項目會有「風險等級標示」，透過中文描述應該更容易理解。

使用方法很簡單，只要把要調整的項目右下角開關切換為「開啟」即可套用，特別推薦在膨脹軟體與服務中的兩個項目：

封鎖預先安裝的膨脹軟體

最佳化系統服務



基本上可以把這兩項都打開（尤其是第一個），它會防止Windows自動重新安裝不需要的第三方程式和推廣軟體。將調整項目右下角切換為開啟，OptimizerDuck就會開始建立系統還原點，隨後就會依照調整項目進行最佳化。

5. 移除膨脹軟體（Bloatware）

OptimizerDuck左側選單還有「膨脹軟體」（Bloatware）工具，用於管理和刪除不需要的預先安裝應用程式，如果不確定要刪哪些，可以點選上方綠色的「選取所有安全項目」按鈕，即可在安全情況下將用不到的應用程式刪除。

刪除後就能釋放更多可用空間，也不用擔心這些軟體可能會佔用系統資源。

6. 使用其他內建系統工具

OptimizerDuck還有像是啟動管理員、排程工作和磁碟清理等工具，其實對於大多數使用者來說應該很夠用，而且都還內建中文介面，操作上沒什麼難度，只要小心注意每個風險等級，挑選自己確定沒問題的選項進行最佳化，不用擔心會遇到什麼問題。另一個很推薦的是OptimizerDuck不需要安裝，只要點選執行後就能使用，相對來說也更為單純。

常見問題

OptimizerDuck是免費的嗎？需要付費或註冊嗎？ 完全免費且開放原始碼，無需註冊，下載後即可直接使用，可替代每年約40美元的CCleaner Pro。

使用OptimizerDuck最佳化會有風險嗎？ 每項調整都有風險等級標示，套用前會自動建立系統還原點，且選項可隨時關閉還原；仍建議調整前先手動備份。

OptimizerDuck有中文介面嗎？ 有。進入Settings後，於Language選擇「正體中文」即可切換為中文介面。

OptimizerDuck支援哪些Windows版本？ 採用C#／.NET開發，支援Windows 10（64位元）以上系統，主畫面會顯示作業系統版本與硬體資訊。

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