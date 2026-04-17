直擊LG InnoFest 2026最新Micro RGB與OLED TV 極致視聽盛宴

撰文：林勇
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直擊LG InnoFest 2026最新Micro RGB與OLED TV｜LG InnoFest 2026 除了公布了一系列的智能家居產品，更展現了強大的顯示技術實力，透過全新 α11 AI 處理器與 Micro RGB 技術，提升大家對家庭娛樂的感官標準。

LG InnoFest 2026直擊｜ThinQ ON啟動智慧生活！推訂閱制低價入手
LG OLED evo AI W6：Wallpaper TV

LG OLED evo AI W6：Wallpaper TV 經典回歸

備受期待的 Wallpaper TV 以 W6 系列正式回歸，新機不僅維持了如同壁紙般與牆面「零間隙」貼合的極致美學，更導入了真無線傳輸技術。它支援高達 4K 165Hz 的影音無線傳輸，用家可以徹底擺脫混亂的線材糾纏。搭載 α11 AI 處理器，影像處理能力大幅躍升，配合 Brightness Booster Ultra 讓亮度表現再攀巔峰，呈現最純粹的黑與最奪目的亮。

全新設計令機身可以薄如木片

LG StanbyME 2 與 StanbyME 2 Max

深受年輕市場歡迎的移動螢幕系列迎來全面升級：

LG StanbyME 2 與 StanbyME 2 Max

－StanbyME 2 (27LX6)：螢幕採可拆卸設計，支援落地、桌置與壁掛等多樣場景，內建電池續航力提升至 4 小時，讓娛樂隨處延伸。

－StanbyME 2 Max：螢幕尺寸擴展至 32 吋 4K 畫質，支援 Dolby Vision 與 Atmos，並具備遠場語音辨識功能，無需遙控器即可輕鬆操控，是廚房或睡房的最佳視聽旅伴。

Micro RGB：邁向顯示技術的新紀元

除了 OLED 之外，LG 展示了最前瞻的 Micro RGB evo AI 技術。這項技術與傳統 LCD 完全不同，它採用微米級的獨立 RGB LED 晶片直接成像，代表了未來顯示器的終極方向。

LG Micro RGB evo AI

色彩革命實現了 100% 的 DCI-P3 專業色域覆蓋，精準度達到廣播級與專業電影製作標準。身為自發光技術，Micro RGB 能達成與 OLED 媲美的極致黑表現與無限對比度，同時具備更高的亮點與極長的使用壽命，為頂級豪宅劇院帶來無與倫比的視覺衝擊。

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全線 AI 驅動螢幕陣容

LG OLED evo AI G6

1. LG OLED evo AI G6

畫廊系列的最新代表作，配合全新的 webOS Re:New 計劃，承諾提供未來五年的系統更新。透過 Multi AI 技術，電視能與 Microsoft Copilot 及 Google Gemini 協同運作，成為智慧家庭的資訊中心。

LG QNED evo AI

2. LG QNED evo AI (115吋巨幕)

針對大空間設計的 115 吋 QNED 電視，結合了 Mini LED 與 Precision Dimming Ultra 技術。在超大畫面上依然能展現精確的對比度與亮麗飽滿的色彩。

LG UltraGear / UltraGear evo

3. LG UltraGear / UltraGear evo 電競屏幕

UltraGear (27吋)：搭載 5K Mini LED 面板，擁有 165Hz 更新率，是專業設計與遊戲的雙重利器。

UltraGear evo (39吋)：曲面 OLED 5K2K 面板提供 0.03ms 的驚人反應時間，AI 場景優化功能讓遊戲畫面的暗部細節層次分明。

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同場加映：LG Sound Suite AI M7

為了營造完整的劇院氛圍，Sound Suite AI M7 支援 Dolby Atmos FlexConnect 技術。它能根據房間的實際佈局，無線連接多組喇叭並自動校準聲場。系統支援最高 24bit 96kHz 無損傳輸，確保每一絲聲音細節都能精準還原。

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