直擊LG InnoFest 2026最新Micro RGB與OLED TV 極致視聽盛宴

直擊LG InnoFest 2026最新Micro RGB與OLED TV｜LG InnoFest 2026 除了公布了一系列的智能家居產品，更展現了強大的顯示技術實力，透過全新 α11 AI 處理器與 Micro RGB 技術，提升大家對家庭娛樂的感官標準。



LG OLED evo AI W6：Wallpaper TV

LG OLED evo AI W6：Wallpaper TV 經典回歸

備受期待的 Wallpaper TV 以 W6 系列正式回歸，新機不僅維持了如同壁紙般與牆面「零間隙」貼合的極致美學，更導入了真無線傳輸技術。它支援高達 4K 165Hz 的影音無線傳輸，用家可以徹底擺脫混亂的線材糾纏。搭載 α11 AI 處理器，影像處理能力大幅躍升，配合 Brightness Booster Ultra 讓亮度表現再攀巔峰，呈現最純粹的黑與最奪目的亮。

全新設計令機身可以薄如木片

LG StanbyME 2 與 StanbyME 2 Max

深受年輕市場歡迎的移動螢幕系列迎來全面升級：

LG StanbyME 2 與 StanbyME 2 Max

－StanbyME 2 (27LX6)：螢幕採可拆卸設計，支援落地、桌置與壁掛等多樣場景，內建電池續航力提升至 4 小時，讓娛樂隨處延伸。

－StanbyME 2 Max：螢幕尺寸擴展至 32 吋 4K 畫質，支援 Dolby Vision 與 Atmos，並具備遠場語音辨識功能，無需遙控器即可輕鬆操控，是廚房或睡房的最佳視聽旅伴。

Micro RGB：邁向顯示技術的新紀元

除了 OLED 之外，LG 展示了最前瞻的 Micro RGB evo AI 技術。這項技術與傳統 LCD 完全不同，它採用微米級的獨立 RGB LED 晶片直接成像，代表了未來顯示器的終極方向。

LG Micro RGB evo AI

色彩革命實現了 100% 的 DCI-P3 專業色域覆蓋，精準度達到廣播級與專業電影製作標準。身為自發光技術，Micro RGB 能達成與 OLED 媲美的極致黑表現與無限對比度，同時具備更高的亮點與極長的使用壽命，為頂級豪宅劇院帶來無與倫比的視覺衝擊。

全線 AI 驅動螢幕陣容

LG OLED evo AI G6

1. LG OLED evo AI G6

畫廊系列的最新代表作，配合全新的 webOS Re:New 計劃，承諾提供未來五年的系統更新。透過 Multi AI 技術，電視能與 Microsoft Copilot 及 Google Gemini 協同運作，成為智慧家庭的資訊中心。

LG QNED evo AI

2. LG QNED evo AI (115吋巨幕)

針對大空間設計的 115 吋 QNED 電視，結合了 Mini LED 與 Precision Dimming Ultra 技術。在超大畫面上依然能展現精確的對比度與亮麗飽滿的色彩。

LG UltraGear / UltraGear evo

3. LG UltraGear / UltraGear evo 電競屏幕

UltraGear (27吋)：搭載 5K Mini LED 面板，擁有 165Hz 更新率，是專業設計與遊戲的雙重利器。

UltraGear evo (39吋)：曲面 OLED 5K2K 面板提供 0.03ms 的驚人反應時間，AI 場景優化功能讓遊戲畫面的暗部細節層次分明。

同場加映：LG Sound Suite AI M7

為了營造完整的劇院氛圍，Sound Suite AI M7 支援 Dolby Atmos FlexConnect 技術。它能根據房間的實際佈局，無線連接多組喇叭並自動校準聲場。系統支援最高 24bit 96kHz 無損傳輸，確保每一絲聲音細節都能精準還原。