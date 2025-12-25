iPhone 17深度評測｜旗艦功能全面下放 成2025性價比之冠

iPhone 17 深度評測｜自從 Apple 發表全新的 iPhone 17 系列以來，焦點往往集中於擁有最高規格的 Pro 或 Pro Max 型號。然而，經過筆者兩個多月的實戰深入評測，其實今年標準版 iPhone 17 的性價比出乎意料地高，其全面躍升的配置對於用家更為吸引，事實上，多項以往專屬於 Pro 級別的旗艦功能已成功下放至今次的標準版，使 iPhone 17 成為廣大果迷群體中，更為最值得入手的升級選項。



iPhone 17的屏幕質素媲美Pro機

ProMotion首登標準版 視覺感受零差別

長久以來，Pro 與標準版之間最關鍵的區別在於屏幕刷新率。以往 Pro 系列獨有的 ProMotion 120Hz 高刷新率，是區分兩者的決定性因素。今代 iPhone 17 終於打破此壁壘，正式搭載了高達 120Hz 的 ProMotion 技術，同時加入了Always-On Display長亮顯示功能。

這項升級對體驗帶來質的飛躍，大家無論是滑動網頁、瀏覽社交媒體FB／IG等，還是切換應用程式apps，其細膩流暢度已與 Pro 系列並無二致。iPhone 17 配備的 6.3 吋顯示器，邊框亦進一步收窄，峰值戶外亮度可達 3000 nit，配合更具韌性的 Ceramic Shield 2 螢幕保護層，其抗刮傷能力提升三倍，整體觀感與耐用性均達業界頂級水平，成功抹平了iPhone 17與Pro系列機型在視覺感官上的差距。

機身手感設計與Pro機非常接近

A19晶片表現卓越 速度直追頂配型號

性能方面，iPhone 17 搭載全新一代 A19 仿生晶片，其優異表現足以應付市面上所有高負載應用程式及手機遊戲。根據實測數據，A19 晶片在 Antutu 跑分測試中取得約 250 萬分的卓越成績。在衡量 CPU 核心運算能力的 Geekbench 6 測試中，單核跑分亦達到 3655 分，多核心則錄得 9334 分。

玩《原神》等高負載的遊戲時，仍然表現十分出色。

利用Antutu跑分達250萬左右

利用Geekbench 6跑分都取得不錯的成續

雖然分數上僅比 Pro 型號稍低，但在實際操作層面上，這細微的差距對於大部分用家而言難以察覺。無論是高畫質運行 3D 遊戲，或是進行複雜的多工處理，iPhone 17 均能提供流暢穩定的峰值性能。A19 晶片的加入，讓標準版用戶毋須為追求極致效能而支付額外溢價，實現旗艦級性能的普及化。

雙鏡頭系統，拍攝質素媲美上代Pro機的質素

攝影系統與長續航＋48MP感光元件

攝影能力是今代 iPhone 17 的另一大亮點。它配備了全新的 48MP Dual Fusion 相機系統，其感光元件和成像技術足以媲美去年的 Pro 級系統，無論是拍攝高像素相片或錄製影片，畫質均令人滿意。此外，創新性的 18MP Center Stage 前置鏡頭亦首次加入，支援更高解像度的自拍，並具備自動追蹤入鏡人物的功能，將 iPhone 的自拍體驗推向全新水平。

iPhone 17隨身試拍相片

iPhone 17 日光下的拍攝試相

iPhone 17 日光下的拍攝試相

iPhone 17 日光下的拍攝試相

iPhone 17 日光下的拍攝試相

iPhone 17 日光下的拍攝試相

至於不少用家最關注的續航力，iPhone 17 的表現同樣令人驚喜。官方指它擁有全日電池續航力，並較上一代增加了長達 8 小時的影片播放時間。在記者兩個多月的高用量實戰中，包括長時間上網、瀏覽社交平台（FB／IG）、拍照及觀看串流影片，由早上 8 時出門至晚上 10 時回家，電力仍綽綽有餘，表現與 Pro 系列的差距微乎其微，足以擺脫電量焦慮。

iPhone 17更是記者主力剪片手機，就算全天拍攝連剪片，電量仍然足夠使用。

實用至上 多數人的最佳選擇

綜合多項指標，iPhone 17 標準版成功將以往 Pro 系列的門檻級功能（120Hz 屏幕、高階相機系統、強勁 A19 晶片）納入囊中，大幅提升了產品的實用性與值用率。其唯一的明顯妥協點，在於數據傳輸速度仍停留在 USB 2.0 規格，對於需要頻繁傳輸大量 4K 影片的專業內容創作者而言，確實會構成不便。

然而，考慮到 Pro Max 型號同時帶來的機身較重、體積偏大，以及熱鍛鋁金屬機身在極端情況下可能更易受損的額外風險，iPhone 17 在手感與耐用度之間取得了更佳平衡。對於絕大多數不涉及專業影片工作流程的消費者而言，iPhone 17 標準版以極高的性價比提供了近乎完整的旗艦體驗，堪稱今年度 Apple 生態系統中最具智慧的升級選項。