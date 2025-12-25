iPhone 17深度評測｜旗艦功能全面下放 成2025性價比之冠
iPhone 17 深度評測｜自從 Apple 發表全新的 iPhone 17 系列以來，焦點往往集中於擁有最高規格的 Pro 或 Pro Max 型號。然而，經過筆者兩個多月的實戰深入評測，其實今年標準版 iPhone 17 的性價比出乎意料地高，其全面躍升的配置對於用家更為吸引，事實上，多項以往專屬於 Pro 級別的旗艦功能已成功下放至今次的標準版，使 iPhone 17 成為廣大果迷群體中，更為最值得入手的升級選項。
ProMotion首登標準版 視覺感受零差別
長久以來，Pro 與標準版之間最關鍵的區別在於屏幕刷新率。以往 Pro 系列獨有的 ProMotion 120Hz 高刷新率，是區分兩者的決定性因素。今代 iPhone 17 終於打破此壁壘，正式搭載了高達 120Hz 的 ProMotion 技術，同時加入了Always-On Display長亮顯示功能。
這項升級對體驗帶來質的飛躍，大家無論是滑動網頁、瀏覽社交媒體FB／IG等，還是切換應用程式apps，其細膩流暢度已與 Pro 系列並無二致。iPhone 17 配備的 6.3 吋顯示器，邊框亦進一步收窄，峰值戶外亮度可達 3000 nit，配合更具韌性的 Ceramic Shield 2 螢幕保護層，其抗刮傷能力提升三倍，整體觀感與耐用性均達業界頂級水平，成功抹平了iPhone 17與Pro系列機型在視覺感官上的差距。
A19晶片表現卓越 速度直追頂配型號
性能方面，iPhone 17 搭載全新一代 A19 仿生晶片，其優異表現足以應付市面上所有高負載應用程式及手機遊戲。根據實測數據，A19 晶片在 Antutu 跑分測試中取得約 250 萬分的卓越成績。在衡量 CPU 核心運算能力的 Geekbench 6 測試中，單核跑分亦達到 3655 分，多核心則錄得 9334 分。
雖然分數上僅比 Pro 型號稍低，但在實際操作層面上，這細微的差距對於大部分用家而言難以察覺。無論是高畫質運行 3D 遊戲，或是進行複雜的多工處理，iPhone 17 均能提供流暢穩定的峰值性能。A19 晶片的加入，讓標準版用戶毋須為追求極致效能而支付額外溢價，實現旗艦級性能的普及化。
攝影系統與長續航＋48MP感光元件
攝影能力是今代 iPhone 17 的另一大亮點。它配備了全新的 48MP Dual Fusion 相機系統，其感光元件和成像技術足以媲美去年的 Pro 級系統，無論是拍攝高像素相片或錄製影片，畫質均令人滿意。此外，創新性的 18MP Center Stage 前置鏡頭亦首次加入，支援更高解像度的自拍，並具備自動追蹤入鏡人物的功能，將 iPhone 的自拍體驗推向全新水平。
iPhone 17隨身試拍相片
至於不少用家最關注的續航力，iPhone 17 的表現同樣令人驚喜。官方指它擁有全日電池續航力，並較上一代增加了長達 8 小時的影片播放時間。在記者兩個多月的高用量實戰中，包括長時間上網、瀏覽社交平台（FB／IG）、拍照及觀看串流影片，由早上 8 時出門至晚上 10 時回家，電力仍綽綽有餘，表現與 Pro 系列的差距微乎其微，足以擺脫電量焦慮。
實用至上 多數人的最佳選擇
綜合多項指標，iPhone 17 標準版成功將以往 Pro 系列的門檻級功能（120Hz 屏幕、高階相機系統、強勁 A19 晶片）納入囊中，大幅提升了產品的實用性與值用率。其唯一的明顯妥協點，在於數據傳輸速度仍停留在 USB 2.0 規格，對於需要頻繁傳輸大量 4K 影片的專業內容創作者而言，確實會構成不便。
然而，考慮到 Pro Max 型號同時帶來的機身較重、體積偏大，以及熱鍛鋁金屬機身在極端情況下可能更易受損的額外風險，iPhone 17 在手感與耐用度之間取得了更佳平衡。對於絕大多數不涉及專業影片工作流程的消費者而言，iPhone 17 標準版以極高的性價比提供了近乎完整的旗艦體驗，堪稱今年度 Apple 生態系統中最具智慧的升級選項。