iPhone 17e開箱評測｜粉紅機身吸睛支援MagSafe 高性價比長輩機

iPhone 17e開箱評測｜備受矚目的入門級新機 iPhone 17e ，將在 3 月 11 日起發售。今次hashTECH第一時間拿到實機開箱，發現 iPhone 17e 獨有的淺粉紅色真的非常吸引，同時在多項核心功能上打破了過往入門機的限制。特別是對於追求穩定、耐用，且不需要極致專業功能的長輩或一般用家而言，iPhone 17e 展現出的平衡感，以及 $5,099 的入門價，或許比旗艦型號更具吸引力。



iPhone 17e開箱視覺驚喜｜霧面淺粉紅機身與輕巧握感

iPhone 17e 打開包裝，第一眼最吸引注意的莫過於今次新增的淺粉紅色。不同於過往部分型號較飽和的色調，iPhone 17e 的淺粉紅色採類似噴砂霧面，且不易沾上指紋。機身沿用鋁金屬邊框，配合 6.1 吋的螢幕大小，單手掌控感極佳。雖然螢幕面板為傳統的 60Hz 刷新率，但在日常滑動介面時，受惠於 Super Retina XDR 技術的鮮艷色彩與高對比度，視覺體驗依然相當舒適。

值得留意的是，今次螢幕蓋板升級至陶瓷晶體護面 2 ，官方指出抗刮能力比上一代提升達三倍，並能有效減少螢幕眩光。對於日常使用較為「粗心」或不習慣貼保護貼的長輩來說，這項耐用度的提升無疑增加了用機的安心感。

效能實測：A19 晶片跑分逼近旗艦型號

雖然定位為入門機，但 iPhone 17e 的內核卻一點也不簡單。它搭載了最新一代的 A19 晶片，這與旗艦級的 iPhone 17 屬於同一世代。根據 Geekbench 6 的最新跑分數據顯示，iPhone 17e 的多核心 CPU 成績最高達到 9241 分。若與平均多核心成績約 9249 分的 iPhone 17 相比，兩者的差距幾乎可以忽略不計，處於同一效能等級。這代表在處理日常應用程式、系統流暢度以及未來幾年的系統更新支援上，iPhone 17e 都能提供與旗艦機無異的穩定表現。

當然，為了區分產品線，iPhone 17e 在圖形處理能力（GPU）上作出了取捨。它採用 4 核心 GPU，少於 iPhone 17 的 5 核心配置。反映在 Metal 測試分數中，iPhone 17e 約落在 31,000 至 31,500 分，而 iPhone 17 則約為 37,000 分。這種差距主要體現在執行大型 3D 遊戲或複雜影像處理時，但對於絕大部分以用WhatsApp、睇片、簡單拍攝為主的長輩用家而言，這細微的 GPU 差異在日常使用中幾乎難以察覺。

電量同樣滿意

iPhone 17e 的電池續航力力沒有因價格而過份削弱，影片播放時間長達 26 小時﹑影片串流播放時間長達 21 小時，記者實測使用了一整天，電量也能維持，而對於本身對手機依賴較低的用家，基本只看看 YouTube﹑覆WhatsApp，不用尿袋也能完全足夠一天的使用需要。

補齊短板：MagSafe 加持

iPhone 17e 正式引入 MagSafe 支援，現在只需配合 MagSafe 充電器，輕輕一靠即可磁吸對位充電，大大降低了操作難度。同時，支援多款 MagSafe 配件，包括Clear Case﹑FineWoven Wallet，讓 iPhone 17e 用家也不會被 Apple 之後推出的 MagSafe 配件拒諸門外。

性價比之選：與 iPhone 17 及 iPhone Air 的抉擇

在 iPhone 17 系列另外三款機型中（17e、17 及 Air），iPhone 17e 以 $5,099 的售價成為了門檻最低的選擇。相比之下，追求極致纖薄設計的 iPhone Air 雖然吸睛，但價格較高且電池空間相對受限；而標準版 iPhone 17 雖然擁有 120Hz 螢幕及更強的鏡頭組，但對於未必能分辨螢幕刷新率差異的用家來說，溢價未必划算。

iPhone 17e 的聰明之處在於保留了最重要的功能：同樣配備 4800 萬像素 Fusion 相機，支援 2 倍光學品質長焦，能輕鬆拍出細膩的人像照片。更重要的是，它將儲存空間翻倍至 256GB，讓長輩在接收大量 WhatsApp 圖片與影片時，不再輕易遇到空間不足的情況。

總結：iOS系統手機最佳入門之選

如果用家對於動態島﹑ProMotion 120Hz螢幕﹑超廣角鏡頭沒太大要求的話，比 iPhone 17 便宜 $1,800 入手一部 iOS 系統的手機，是目前 iPhone 中最高 CP 值的選擇。

iPhone 17e 保留了強大的運算核心，去除了大眾用家較少用到的專業級圖形功能與高刷新螢幕。$5,099 的定價配合 256GB 的實用容量，加上簡便的 MagSafe 操作與強化的機身耐用度，特別適合推薦給家中長輩或是無需專業功能的務實用家。