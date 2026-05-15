長期戴降噪耳機有負面影響？恐怕透支聽力　削弱大腦解碼能力

長期戴降噪耳機有負面影響？｜降噪耳機近年成為不少人返工、搭車、溫書和專注工作的必備產品。它可以隔絕地鐵、街道、辦公室等環境噪音，理論上有助減少用戶為蓋過噪音而調高音量。不過，近期內地網上出現「降噪耳機受害者」相關討論，不少年輕人表示長期依賴降噪耳機後，出現耳鳴、耳悶、聽力下降，甚至聽得到聲音，但聽不清內容等情況。



降噪耳機原本是為了減少噪音負擔

降噪耳機的出現，本來是為了解決現代生活中無處不在的噪音問題。無論是地鐵車廂、巴士引擎聲、辦公室冷氣聲，還是咖啡店人聲，長時間處於嘈雜環境中，的確容易令人疲勞。主動降噪耳機能夠減低部分背景噪音，讓用戶不用把音樂或影片聲量開得太大。

因此，降噪技術本身並不一定是壞事。問題在於，當用戶長時間將自己困在過度安靜的聲音環境中，甚至每日一戴就是數小時，再加上音量控制不當，耳朵和大腦都可能承受額外壓力。

耳鳴、耳悶、聽力下降成常見警號

不少長期使用降噪耳機的人反映，自己開始出現耳鳴、耳悶、耳痛等不適。有些人形容耳鳴像電流聲，也有人覺得像蟬鳴聲，安靜時尤其明顯。

部分使用者到醫院檢查後，被診斷為輕度感音神經性聽力下降，表現包括對約 1000Hz 附近聲音不敏感，以及對某些發音分辨能力變差。簡單來說，不一定是完全「聽不到」，而是聲音仍然存在，但清晰度和辨識能力下降。這類問題最麻煩的地方，是早期未必會令人即時警覺。很多人可能以為只是太累、耳機戴得耐，休息一下就無事，但如果耳鳴或耳悶持續出現，就不應繼續忽視。

「聽得到但聽不懂」或與聽覺處理有關

當中提到一個更值得留意的問題，就是聽覺處理障礙。這類情況不是單純耳朵接收不到聲音，而是大腦在處理聲音時出現困難。

典型情況是，你明明聽到同事或朋友在說話，但腦海一時間反應不過來內容，特別是在有背景噪音的地方更明顯。例如在餐廳、辦公室或街上，對方說話聲音並非完全聽不見，但你要花更多力氣才明白意思。

有說法認為，若大腦長期處於降噪耳機營造的單一安靜環境中，處理複雜聲音的能力可能變弱。如果長時間避開各種環境聲，大腦少了練習在雜音中分辨人聲，日後面對複雜聲音場景時，反應可能變得較慢。

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真正傷耳的往往是高音量和長時間

耳蝸內的毛細胞非常脆弱，而且一旦受損便難以再生。如果耳機音量長時間過高，聲波對聽覺系統造成的負擔會慢慢累積。資料提到，當音量超過 85 分貝並持續使用，或單次佩戴時間太長，就可能令毛細胞過度勞損，嚴重時甚至死亡。

更常見的情況是，用戶以為戴了降噪耳機就一定安全，結果在地鐵、健身房等嘈雜環境中仍然將音量調得很高。若耳機本身降噪效果不足，環境底噪加上耳機高音量，就會形成雙重負擔。

過度隔絕環境聲亦有安全隱患

降噪耳機另一個潛在問題，是過度隔絕環境音。這在街上、過馬路、踩單車或駕駛時尤其危險。若完全聽不到車聲、響號、警報聲或身邊人的提醒，出行風險自然增加。

對一般用戶來說，降噪模式最好按場景使用。在辦公室、飛機、長途交通或安全環境中，開啟降噪可以提升專注和舒適度；但在馬路、地鐵月台、商場扶手電梯、停車場等地方，則應改用通透模式，或直接降低佩戴時間。