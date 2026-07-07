中國春水堂仿真伴侶機械人！售¥1.5萬有體溫、具長期記憶懂互動

此前不少消費者覺得，優必選推出的陪伴類機械人定價偏高，超出了普通用戶的預算範圍，現在又有一家中國廠商春水堂，正式發布了定位同賽道的高性價比產品，直接把這類仿真人形陪伴機械人的入場門檻，拉到了大眾可觸及的區間。



近日春水堂正式發布，面向成年人真實陪伴需求的仿真人形伴侶機械人，官宣直接把一款搭載全維度感知交互能力的產品售價壓到了1.5萬元（人民幣，下同）左右，讓擁有體溫、能主動互動的實體陪伴機械人不再是遙不可及的天價消費品。

近日春水堂正式發布面向成年人真實陪伴需求的仿真人形伴侶機械人。（微博@陳瑋瑋VV）

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在硬件性能配置上，這款伴侶機械人搭載了高還原度仿真人形軀體、全域恆溫體溫系統、全機身觸覺反饋模組，頭部設置了16個主動運動自由度，全身則配備了81個被動自由度的相關部件。

它目前暫時還不具備自主行走能力，但整個軀體完全不會出現傳統機械人的僵硬感，能夠通過適配不同場景的自然姿態、恆定貼近人體的體溫、高度擬真的觸感和實時觸覺反饋，給使用者帶來非常強烈的真實身體在場感。

這款產品搭載了訂製化的多模態情感大模型和專屬伴侶智能體，能夠同步通過視覺、語音、觸覺、姿態、時間軸和長期歷史記憶多個維度理解當前所處的場景。

這款伴侶機械人還能捕捉到用戶回到房間、發現用戶已經有一段時間沒有開口說話、感知到用戶發起的觸覺互動之後，會結合之前的全部對話記錄和用戶日積月累的使用習慣，自主判斷當下是不是適合主動開口、該用什麼語氣交流、選擇什麼話題展開互動，完全不需要用戶刻意引導。

它頭部搭載的16個主動自由度全部集中服務於視線追蹤和面部表情呈現，和用戶對視的時候眼神完全不會出現機械僵硬感，能夠根據交流的情緒，同步對應生成豐富自然的微表情，交互體驗相當貼近真人反應。

目前這款仿真人形伴侶機械人已經在天貓和京東兩大電商平台開啟預售，8月1日起就會正式啟動批量交貨。不同參數版本的具體定價為，身高160厘米版本15,800元起，身高165厘米版本16,300元起，身高170厘米版本16,800元起。

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