變形金剛不是夢？首款載人機甲GD01雙足行變四足獸 首日即獲訂單
撰文：快科技
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2026世界智能產業博覽會於天津開幕，宇樹科技創始人王興興出席活動並發佈主題演講，首次公開解讀了旗下全球首款，量產載人變形機甲GD01的研發思路。
談及為何打造大型機甲產品，王興興表示：
其實原因比較簡單，因為我們相信如果未來幾年具身智能的技術真正突破，機械人真正在家庭和工廠幹活的時候，我們既然能做一點幾米高的機械人，我們當然能做七米甚至十幾米高的機器。
據他介紹，因為機械人的底層原理是一樣的，宇樹科技通過這種大型機械人，不單單可以做一個移動產品，也可以做交通工具使用，同時也可以去山林裏開荒、救災、大規模農業。
首款國產量產變形機甲登場▼▼▼
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5月上旬，宇樹科技發佈了首款量產版載人變形機甲GD01，並公佈了售價，即390萬元人民幣起。據官方介紹，該機甲可變形，可以當民用交通工具，載人後重量約500kg。
它能像「變形金剛」一樣直立揮拳砸穿磚牆，也能秒變「鋼鐵四足獸」翻山越嶺，甚至還能讓你坐進去當一回「駕駛員」，圓一把「機甲夢」。
從外觀來看，機甲直立狀態下是普通成年人身高的1.6倍左右，視覺上極具衝擊力，在此態下，可像人形機械人一樣直立行走，上方設有載人艙位，人類可坐在裏面進行操控。
除了直立，它還能下腰變身四足狀態，而後就能向前行進，此時則像是一台鋼鐵巨獸，同樣具備十足的壓迫感。
據王興興透露，GD01發佈後獲得了海內外很多人的喜歡，發佈當天就有人願意下單採購。
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