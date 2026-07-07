又快將來到暑假這出國旅遊旺季，不少港人都習慣隨身攜帶手提風扇消暑，不過上機前切記留意安檢限制，出發前切記留意3個重點！原來手提風扇也有分多種電池類型，平價劣質網購貨多數用鉛酸電池，安檢人員一見即沒收！鋰電池手提風扇則不可放入行李出發，刻意隱瞞分分鐘引發航機火災。



一到夏天，東南亞國家的機場安檢常會見到一大堆被沒收的不合規手提風扇。

甚麼手提風扇會被沒收？出國過關前先看3個防踩雷重點

2026暑假旅遊高峰期快到，過去不少網媒都提過，一到夏天東南亞地方／國家的機場安檢，都會沒收起堆積如山的不合規手提風扇。你的手提風扇能否順利過關登機？關鍵全看機身使用了哪一種電池，出發前必須釐清3大保安重點。

手提風扇上機限制（香港01製圖）

重點1：鋰電池芭蕉扇可帶｜但嚴禁寄艙托運

其實最常用的USB充電鋰電池手提風扇，是可以手提上機的，但與尿袋一樣，要視乎電量上限，以及不可在行程中開動使用。提提你，絕對不要因為怕手提風扇被沒收，就偷偷放在寄艙行李中，因為鋰電池在行李艙有短路起火隱患，絕對禁止放進大行李箱寄艙托運。

鋰電池風扇不能寄倉（設計圖片）

重點2：認清電池類型！鉛酸電池手提風扇高危禁用

淘寶、PDD及市面的雜價攤，有不少定價只需數十元的廉價手提風扇，它的多數使用鉛酸電池。這類電池結構很不穩定，在高空有滲漏腐蝕液或自燃風險，屬於高危管制物品，不論放在隨身行李還是寄艙托運，一律全面禁止登機。

鉛酸電池風扇完全不能登機（TVBS NEWS YouTube影片截圖）

要點 2.1｜平價風扇外殼不耐摔｜重側爆炸起火

很多人都對風扇仔掉以輕心，隨便在淘寶或街邊檔買了就用，不是歧視平貨，但平價風扇設計不全、外殼用料脆弱，耐不起重摔／撞擊。台灣就曾有手提風扇摔壞後，在用家手上爆炸，男童3隻手指嚴重燒傷！

台灣就曾有手提風扇摔壞後，在用家手上爆炸，男童3隻手指嚴重燒傷！

重點3：機身規格貼紙不容忽視！標籤模糊一樣會被即場充公

風扇仔使用日子久了，機身上的印刷規格或因流汗、摩擦而變得模糊不清，機場安檢人員無法看清電池容量，基於航空安全一樣會直接沒收。請你帶去機場前再三檢查，否則去到外國就沒有風扇可用。

推薦選用可拆電池式手提風扇

如果要記者推薦一些成功登機率高的款式，會建議考慮共田的產品，它們多數不是以美觀為考慮，機身上都有印有清晰又大隻字的規格表，尤其是能夠將鋰電獨立拆出來的型號，可確保風扇不會在行李內誤觸開動，大家都安心。

「芭蕉扇」型的手提風扇，可以打開看到內部的電池種類。

「芭蕉扇」由於翻版太多，官方更有教學分真假。

手提風扇6個選購貼士

別說是上機如此大件事，平時在香港使用手提風扇仔，選購時也有一些要點及心得，馬上來看6個注意事項。