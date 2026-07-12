小米無線滑鼠4 Pro登場！¥199配電磁滾輪、玻璃面照樣用到

小米無線滑鼠4 Pro已於7月7日正式上市，售價199元人民幣，專為辦公場景及多設備協同使用需求設計。



產品提供黑色與白色兩種配色方案。不含電池時整機重量約為66克，機身尺寸為62ｍｍ×115.5ｍｍ×36.5ｍｍ，整體造型經過人體工學優化，更貼合中小手型用戶的握持習慣，長時間使用亦能維持良好舒適度。

小米無線滑鼠4 Pro具體特點▼▼▼

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該滑鼠首次搭載TOG全域光學傳感器，可在玻璃、金屬、木紋、瓷磚等多種常見材質表面實現穩定精準的追蹤表現，無需依賴滑鼠墊即可保障流暢操作體驗。

滾輪系統為一大技術亮點，採用動態電磁滾輪結構，能夠依據用戶滾動的速度與施加力度，在段落式滾動與無極滾動兩種模式間自動切換，既滿足精細定位操作，也支援高效內容瀏覽。

DPI預設為1000、1600、2400三檔，並可通過網頁版驅動程式進行自定義調節；側鍵、左右主鍵功能亦支援用家客製化設定，DPI切換亦可自由配置。此舉有效避免傳統客戶端軟件對系統資源的佔用。

側鍵、左右主鍵功能亦支援用家客製化設定，DPI切換亦可自由配置。（小米官網）

需注意的是，當前網頁版驅動僅適配Windows 10及以上作業系統。按鍵方面，採用TTC定製輕音微動，通過延長按壓行程優化觸發反饋，兼顧清晰觸感與低噪表現，適用於安靜辦公環境。

結構設計上，頂部蓋板採用磁吸式開合方式，便於收納2.4G無線接收器及更換電池；按鍵區域集成狀態指示燈，可直觀顯示剩餘電量及當前DPI檔位。

連接方式支援2.4G無線與藍牙5.0雙模，最多可同時記憶三台設備，輕鬆實現在手提電腦、Desktop、平板等不同終端間的快速切換與無縫協作。

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