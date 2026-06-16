小米17T Pro評測　7000mAh大電池　5倍Leica潛望長焦實力超越旗艦

轉眼2026年已然過半，不少數碼玩家的目光早已提前鎖定了下半年的小米18系列。本以為小米17家族在補齊小米17 MAX之後，產品線就已圓滿收官，沒想到小米又為17家族帶來一款重磅新品——小米17T，給市場帶來了不小驚喜。



作為小米17家族的新晉成員，小米17T Pro的核心差異化亮點，集中體現在旗艦晶片性能與越級長焦影像兩大維度，整機綜合體驗大幅升級。

小米17T Pro已在香港有售。（xiaomi）

性能層面，該機搭載聯發科滿血旗艦晶片天璣9500，採用行業頂尖的台積電3nm工藝製程，搭配1+3+4全大核旗艦架構。這套核心組合兼顧極致性能輸出與超低功耗控制，無論是重度遊戲、多任務後台運行，還是長時間高負載使用，都能保持穩定流暢的表現，旗艦級能效體驗拉滿。

影像方面更是本次迭代的重頭戲，小米17T Pro全系升級徠卡5倍潛望長焦，等效焦距達到115mm，相較主流3倍長焦機型，實現了質的提升。

更長的物理焦距，不僅帶來更高、更純淨的放大倍率，取景視野更加聚焦，畫面空間層次感也大幅優化，遠景拍攝虛化自然通透，徹底告別普通長焦的生硬摳圖感，遠景成片質感十足。

小米17T Pro全系升級徠卡5倍潛望長焦。（xiaomi）

影像硬件參數同樣誠意十足，主攝沿用旗艦級光影獵人950傳感器，5000萬像素高清規格、23mm黃金主攝焦距，搭配徠卡（Leica）大師影像調校，日常人像、風光、日常抓拍，畫面色彩真實自然，細節解析力出眾。

新增的5倍徠卡潛望長焦同樣搭載5000萬高像素+F3.0大光圈硬件配置，支持10倍無損變焦，最大等效焦距可拓展至230mm，真正邁入專業遠攝焦段，遠景、長焦創作輕鬆拿捏。

屏幕素質上，小米17T Pro配備一塊6.83英寸AMOLED陽光屏，尺寸略小於小米17 Max，握持手感更均衡。屏幕擁有2772×1280高清分辨率，局部峰值亮度高達3500nit，強光戶外場景下屏幕內容清晰可見；同時全局最低亮度低至1nit，夜間暗光使用柔和不刺眼。更搭載全亮度DC調光，全場景消除屏幕頻閃，長時間刷劇、玩手機也能有效護眼。

續航快充上，該機直接搭載超大規格7000mAh金沙江電池，徹底解決用戶續航焦慮，日常通勤、重度使用一整天毫無壓力。標配100W小米澎湃有線秒充，兼容DP-PPS主流快充協議，適配多設備快充場景，同時支持50W小米無線秒充，有線、無線雙快充全覆蓋，補能高效又便捷，續航快充體驗一步到位。

小米17T系列核心參數如下：

小米17T Pro的影像參數。（AI生成圖）

外觀圖賞：小米17家族經典設計延續

小米17T Pro手機延續了小米17家族的經典設計，6.83英寸直屏配合大R角設計，乾淨利落的直角邊框可以穩穩地站在桌面上。四邊極窄邊框帶來更大的可視面積，正面幾乎只剩下一塊屏幕觀感極佳。

小米17T Pro外觀細節一覽：

+ 6

小米17T Pro的背面設計和剛剛登場小米17 MAX幾乎完全相同，沒有搭載極具特色的背屏系統，雖然少了一些可玩性，但換來更輕便的機身和更大的電池，也拉開了和17家族旗艦的差距。

小米17T Pro的相機模組特寫，徠卡長焦大師是小米17T Pro最突出的升級，等效115mm相當於主攝的5倍變焦，是目前三攝配置的手機中原生焦距最長的潛望長焦鏡頭，更長的焦距帶來了更強的望遠能力和背景壓縮效果。磨砂背板上的小米Logo採用了鏡面處理。

金屬邊框上的音量鍵和電源鍵，採用了和邊框相同的顏色和磨砂處理。小米17T Pro邊框頂部乾乾淨淨，咪高峰、揚聲器、SIM卡插槽和USB-C充電接口都集中在底部。隨機標配的100W澎湃秒充充電器。

影像和樣張：5倍徠卡潛望長焦鏡頭 捕捉生活中的美好細節

小米17T Pro的影像部分升級了徠卡長焦大師，全新的潛望式長焦鏡頭將原生焦距提高到了等效115mm，相當於主攝的5倍變焦，相比常規的三倍長焦鏡頭，擁有更大的放大倍率，同時取景視野也更加集中，將背景壓縮帶來絕妙的空間感。

同時長焦鏡頭天然景深更淺，拍攝時讓主體和背景分離更清晰，消除視覺雜亂，主體突出敘事感更強，營造更具風味的電影氛圍。

徠卡潛望式長焦鏡頭不但擁有5倍的原生光學焦距，還支持10倍無損光學變焦，優先使用高分辨率的光學元件而非數字裁剪，在核心長焦焦段上保持了專業級的質感和自然虛化效果。

這枚徠卡潛望式長焦鏡頭還支持長焦微距，擴展了長焦鏡頭的實用性，最近對焦距離30cm，輕鬆捕捉物體的精細細節。通過AI技術對圖像進行數碼增強，小米17T Pro的長焦鏡頭還可以擴展20-120倍的AI超級變焦，更遠處的景色也能拉至眼前。

小米17T Pro的影像參數如下：

小米17T Pro的影像參數。（快科技提供）

然後我們來一起看一下樣片：

+ 27

小米17T Pro的5倍長焦原生焦距就有等效115mm，支持等效230mm的無損變焦，在遠景拍攝中對背景進行壓縮，可以形成獨特的空間感和電影氛圍。

以往的3倍潛望長焦，等效焦距通常在70-80mm左右，非常接近85mm的黃金人像焦段，這次小米17T系列將長焦鏡頭升級為等效115mm的5倍長焦，其實更接近另一個黃金人像焦段：大名鼎鼎的「阿富汗少女」105mm焦段，拍攝人像時可以輕鬆拍出更緊湊的特寫構圖，距離模特也不用太近，減少模特的侵入感。

遊戲和性能：性能釋放穩定 長時間遊戲也不會過熱卡頓

小米17T Pro搭載了天璣9500處理器，採用了1+3+4全大核設計，基於台積電3nm工藝打造，單核性能和能效表現較前代大幅提升，GPU性能提升33%，支持移動端光線追蹤技術和原生虛幻5.5引擎，遊戲表現也更加流暢。

小米17T Pro還搭載了一塊144Hz刷新的超級陽光屏，亮度從最高3500nits的局部峰值亮度到最低1nit的夜間顯示，在所有場景都表現優秀，全亮度DC調光消除頻閃 ，長時間觀看也不易疲勞，久用更護眼。

我們簡單測試了幾款手機遊戲，看看小米17T Pro的遊戲性能表現：

+ 11

續航和充電：7000mAh金沙江電池 重度使用也能玩一天

小米17T系列搭載了容量高達7000mAh的金沙江電池，碳硅負極的硅含量16%，實現了876Wh/L的超高能量密度。

高能量密度的電池讓小米17T Pro的機身依舊保持纖薄，厚度僅有8.25mm。小米17T Pro標配100W澎湃秒充充電器，並全面兼容PD-PPS充電協議，使用第三方充電器也能激活高速充電，還支持50W小米無線秒充技術。

在電池狗狗的續航測試中，小米17T Pro從100%電量消耗到20%電量，共用時13小時51分鐘，高強度使用也足以支撐一整天的續航。

我們使用原裝充電器對小米17T Pro進行充電，從14%電量開始，5分鐘充至28%，15分鐘充至51%，30分鐘充至79%，45分鐘完全充滿，充電功率十分穩定，除了最後略有下降之外，中間基本保持着每30秒充入1%電量的充電速度。

總結：提前劇透小米18兩大核心升級趨勢

作為小米17家族的終極收官機型，小米17T系列的到來，不止是補齊產品線的最後一塊拼圖，更像是小米給下半年小米18系列放出的提前劇透。從這台收官新機的硬件取捨與配置升級中，我們能清晰預判出下一代旗艦的核心迭代方向：超大電池續航、更強專業長焦，兩大痛點體驗迎來全面革新。

在2026年Android旗艦電池技術全面爆發的行業背景下，超大容量電池已然成為旗艦機的主流升級方向。以此趨勢推斷，全新的小米18系列，大概率會全系標配8000mAh及以上規格的金沙江電池，徹底終結旗艦機的續航焦慮，帶來跨越式的續航體驗升級。除了續航突破，影像系統的升級迭代信號同樣清晰且明確。

本次小米17T Pro搭載的5倍徠卡潛望長焦，擁有115mm等效原生焦距，是目前整個小米17家族中，原生焦段最長、遠攝能力最強的長焦配置。

這也正式宣告，小米旗艦影像的發展重心，從此前的主攝內卷，轉向長焦高倍率、高畫質、強空間感的專業化升級，這也必將成為小米18系列影像迭代的核心方向。作為17系列的收官機型，小米17T Pro讓用戶無需等待新機迭代，提前上手小米18級別的核心體驗。

誠然，為了容納超大電池與更強影像硬件，新機取消了背屏設計，捨棄了部分個性化趣味玩法。但權衡整體體驗來看，紮實的續航、越級的長焦影像、穩定的旗艦性能，讓小米17T Pro成為當下務實性拉滿的影像旗艦優選，也是提前體驗下一代小米旗艦核心體驗的最佳機型。

價格方面，小米17T Pro的港版售價同樣極具看點，頂配大存儲版本價格HK$5999，精準卡位中高端旗艦價位段。

這個定價放在當下旗艦市場極具競爭力。同價位機型大多僅配備3倍基礎長焦、常規電池容量，而小米17T Pro全系標配5倍徠卡專業潛望長焦、7000mAh超大金沙江電池與天璣9500旗艦芯，實打實的硬核配置下放，打破了徠卡影像、超長焦旗艦必高價的行業固有格局。

相較於小米17系列其他機型，小米17T Pro把成本全部堆在續航、影像、性能等核心實用體驗上，從這個價位來看，就是一款妥妥的同價位影像續航水桶機，也是今年小米17系列裏最值得普通用戶入手的務實旗艦。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】