小米18系列即將發佈　首發驍龍2nm晶片搭妙享背屏　預計9月亮相

網友發現，小米18系列已經現身GSMA產品數據庫，這也意味着這代旗艦距離正式官宣的時間已經非常近了。



目前公開的備案訊息顯示，小米18系列劃分了多個不同地區銷售的對應型號，其中面向印度市場發售的版本型號為2611FPNFAI，國際版型號是2611FPNFAG，整個系列的內部代號為madrid。

目前公開的備案訊息顯示，小米18系列劃分了多個不同地區銷售的對應型號，其中面向印度市場發售的版本型號為2611FPNFAI，國際版型號是2611FPNFAG，整個系列的內部代號為madrid。（快科技提供）

這次小米18系列會在發布會上一次性同步推出標準版、Pro版、Pro Max版三款機型，整個系列全系標配驍龍8E6（Snapdragon 8 Elite Gen6）系列旗艦晶片，是今年下半年Android陣營裏唯一全系標配2nm晶片的迭代旗艦，同時也是中國首款2nm旗艦手機。

小米18標準版的概念圖及網上流傳消息：

其中小米18和小米18 Pro將會首發搭載驍龍8E6平台，小米18 Pro Max則會率先用上規格更高的驍龍8E6 Pro平台，不同的晶片配置搭配差異化的定價，能夠精準覆蓋不同性能需求、不同預算的消費者。

從已經流出的詳細參數配置來看，標準版的驍龍8E6晶片集成Adreno 845 GPU，最高支援LPDDR5X記憶體以及全新的UFS5.0閃存協議，日常使用、運行主流大型遊戲都能帶來絲滑流暢的體驗。

定位更高的驍龍8E6 Pro集成了規格更強的Adreno 850 GPU，支援最新的LPDDR6記憶體規格，也是當前高通旗下性能釋放最強悍的手機晶片，性能表現相比上代旗艦有跨越式提升。

外觀配置上三款機型也做出了明確的差異化區隔，小米18配備6.4英寸常規屏幕，沒有搭載妙享背屏，定位更高的小米18 Pro和小米18 Pro Max都會搭載可玩性極強的妙享背屏，拓展更多交互玩法。

三款新機出廠就會預裝最新的澎湃OS 4系統，是小米史上最強數字旗艦，新品預計在9月亮相。

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