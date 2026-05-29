寶可夢卡交易小心！白紙秒變1.3億卡Gemini Omni以假亂真改寫現實

寶可夢卡交易小心！白紙秒變逾4千萬寶可夢卡 | 近日在X（推特）平台上一位叫CHOI的用家@arrakis_ai分享了一個使用Gemini Omni將一疊白紙變成價值1.3億港元的的寶可夢卡的視頻，肉眼難以辨別真偽，AI不再只是盲目地拼湊圖像，而是開始真正理解人類眼前的物理世界。



CHOI在X平台上傳的視頻並配文：Gemini Omni讓我變成了價值500萬美元（約4,115萬港元）寶可夢卡的擁有者。（X@arrakis_ai）

一位叫CHOI的用家在X平台上上傳了一條8秒左右的視頻，視頻右邊的是寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）中最傳奇、最昂貴的幻之卡片，1998年的「Pikachu Illustrator」（寶可夢插畫家 / 比卡超插畫家）。但其實這張昂貴的寶可夢卡是通過Gemini Omni將左邊這一疊白紙AI來的，用家通過不同的角度展示這張卡片，無論是背景、光線和手與卡之間的貼合都仿似真的一樣。

原視頻與使用Gemini Omni製作之後的對比，基本上肉眼難以分別真偽。（X@arrakis_ai）

價值500萬美元的1998年「Pikachu Illustrator」寶可夢卡

如果這是一張真正且正版的1998年「Pikachu Illustrator」PSA 9鑑定卡，由於它是當年插畫比賽極少數勝出者才能獲得的限量獎品（全世界僅發行約39張），它在收藏市場上屬於天價等級。

而關於這張1998年「Pikachu Illustrator」的最近一次交易就是美國頂級網紅羅根・保羅（Logan Paul）在2021年先以127.5萬美元（約 995 萬港元）買下一張PSA9的「比卡超插畫家」。隔年他野心再升級，用這張卡外加400萬美元現金（約3,120萬港元）（總代價高達527.5萬美元，折合約4,115萬港元），成功換回全球唯一一張完美品相的PSA 10夢幻聖物。而早前更成功以近1.3億港元拍賣成功售出，成為寶可夢卡的聖盃的存在。

羅根・保羅與他的全球唯一一張完美品相的1998年「Pikachu Illustrator」PSA 10鑑定卡。（YouTube@Logan Paul）

寶可夢卡二手交易陷阱 當心騙賊使用Gemini Omni詐騙

近年隨著寶可夢集換式卡牌（TCG）的爆火，越來越多人被吸引並成為寶可夢卡迷但大量玩家湧入的同時也伴隨了寶可夢卡價值的直線飆升，因此成為了黃牛黨、盜竊犯氾濫的重災區。許多玩家苦於一些寶可夢卡不僅價值高昂，甚至一卡難買，只能投身二手市場。因此玩家在進行高價卡牌交易時，必須保持極高警惕，切勿輕信任何網路影片證明。

認準權威認證：交易時必須要求查看PSA（專業運動認證機構） 或BGS等第三方權威評級機構的實體認證殼。

官方數據庫雙重核對：拿到評級編號後，必須親自登入官方網站資料庫，核對卡片高清縮圖、邊角磨損特徵是否與實物完全一致，防止黃牛以「套殼假卡」魚目混珠。

對話就能改寫現實？Gemini Omni這項功能到底能幹什麼

回歸技術本身，Gemini Omni的跨模態影片對話式編輯功能，本意是為了解放用家的創造力工作流。

Gemini Omni主要展現了這三大通用功能：

【1】對於物理世界的理解：Gemini Omni能實時感知影片中人手的晃動，紙張的傾斜角度與厚度，並自發推算環境光源問題（入射與反射等）。通過這種功能才讓上述視頻中的寶可夢卡肉眼上近似完美的貼合手指的物理阻擋。

【2】零門檻對話式影音剪輯：用家不再需要操作專業的特效軟體，直接用自然對話，就能完成視頻的創作，不過對話自然是越詳細描述越精妙生成的視頻質量越高。

【3】全場景即時視覺互動：除了修改影片，這項功能更可應用於遠端教育、工業維修與影視分鏡創作。用戶可以一邊拍著眼前的機械故障，一邊與Gemini Omni對話，即時在畫面中生成維修示意圖。

以下是筆者使用Gemini Omni僅僅用一句話「將水杯變成帶有寶可夢火箭隊元素的雨傘」所生成的視頻。

雖然傘身的火箭隊有多處漏洞，但在傘與手之間的貼合和光線上卻非常逼真。（Gemini Omni）

為了對抗技術被濫用於商業欺詐，Google 目前已在Gemini Omni的底層像素中強制植入了SynthID數位水印，其內含的AI標記能被演算法輕易識別。

最後仍然要提醒各位卡迷，如今AI技術日趨成熟，進行寶可夢卡交易時一定要仔細辨別。

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