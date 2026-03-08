輕薄旗艦手機大爆發　除iPhone Air外　這幾部纖薄效能兼備超順手

進入2026年第一季度，手機市場的輕薄化競爭愈發白熱化，對於5000元（人民幣，下同）預算的消費者而言，購機核心已升級為「輕薄手感與核心體驗雙在線」。



本次榜單精選四款該價位段熱門輕薄旗艦，每款機型各有鮮明定位，幫你快速找到適配自己的那一款。（*排行榜按照各機型上市時間排序）

2026年第一季度輕薄手機排行榜。（AI生成圖片）

iPhone Air

iOS生態黨首選，輕薄與流暢兼顧的輕旗艦標杆。作為蘋果發力輕薄市場的核心機型，iPhone Air最突出的優勢的就是「極致便攜+長期流暢」，完美契合習慣iOS系統、追求簡約實用的用戶，2026年開年降價後，熱門版本到手價進入5000元價位段，成為該預算內iOS機型的優選。

iPhone Air（Apple官網）

機身採用輕盈的鈦金屬一體化機身，重量僅165g，厚度控制在5.6mm，是蘋果史上最輕薄的手機機型，握感細膩溫潤，無任何笨重感，無論是日常通勤隨手攜帶，還是長時間單手握持操作，都十分輕鬆。

屏幕搭載6.5英寸Super Retina XDR顯示屏，分辨率達2736×1260，像素密度458ppi，顯示效果細膩通透，峰值亮度高達3000尼特，配備增強抗反射塗層，戶外可視性大幅提升，支援杜比視界與HDR10，120Hz ProMotion自適應刷新率搭配iOS系統的深度優化，滑動操作絲滑無卡頓，同時支援全天候顯示和動態島功能，兼顧流暢度與實用性。

核心搭載A19 Pro處理器，能效比表現出色，日常辦公、影音娛樂、輕度遊戲等場景均能輕鬆應對，無需擔心性能不足。（中關村在線提供）

推薦購買人群：

適合習慣iOS系統、追求輕薄便攜與長期流暢，注重日常辦公、影音娛樂體驗的用戶，尤其適合蘋果生態用戶。



華為Mate70 Air

鴻蒙生態大屏黨優選，輕薄機身藏着全能體驗。華為Mate70 Air打破了「大屏必笨重」的固有認知，在實現輕薄機身的同時，融入了大屏體驗與鴻蒙生態優勢，是大屏輕薄黨、華為生態用戶的理想選擇。

華為Mate70 Air（HUAWEI官網）

機身薄至6.6mm，採用錦纖材質打造，質感細膩且抗衝擊能力出眾，搭配崑崙玻璃覆蓋，耐摔性能提升10倍，日常使用更安心。屏幕搭載7英寸華為臨境大屏，峰值亮度高達4000尼特，更獲得行業首個Audio & HDR Vivid雙重認證，搭配對稱立體雙揚，打造沉浸式影音體驗。

核心搭載麒麟系列晶片，12GB版本配備麒麟9020B，16GB版本搭載麒麟9020A，配合HarmonyOS，方舟引擎優化讓系統運行流暢順滑，多任務切換無壓力。

鴻蒙生態帶來豐富便捷功能，AI隔空傳送可實現跨設備快速分享文件、圖片，小藝任務能自動執行預設操作，提升使用效率。續航方面內置6500mAh超薄硅碳負極電池，搭配66W華為超級快充，續航能力出眾，重度使用一天也無需頻繁充電，徹底解決續航焦慮。

推薦購買人群：

適合喜歡大屏、看重鴻蒙生態協同，注重續航、影像與屏幕體驗的用戶。



moto X70 Air Pro

輕薄性價比之王，5000元預算閉眼衝高配。moto X70 Air機身重量僅186g，厚度低至6.99mm，採用航空級鋁合金中框搭配高定空氣納米皮後蓋，在實現極致輕薄的同時，兼顧了機身強度與握持手感，後背織物紋理觸感親膚防滑，過渡平順，單手握持無明顯負重感，還通過了14項中國軍用標準測試，耐用性出眾。

moto X70 Air（Motorola）

屏幕搭載6.78英寸1.5K OLED等深直屏，分辨率達1.5K級別，1-165Hz自適應刷新率讓滑動操作流暢順滑，6200nits局部峰值亮度確保不同光線環境下都能清晰顯示，支援HDR10+與杜比視界，搭配SGS護眼認證，日常觀影、瀏覽圖片體驗出色且更護目。

影像系統升級為全焦段5000萬三攝組合，主攝採用索尼LYT-828超大底傳感器，支援3.5°雲台級OIS光學防抖，超廣角鏡頭支援2.5cm超級微距，潛望長焦鏡頭支援3倍光學變焦，前置5000萬像素攝像頭。（Motorola）

影像系統升級為全焦段5000萬三攝組合，主攝採用索尼LYT-828超大底傳感器，支援3.5°雲台級OIS光學防抖，超廣角鏡頭支援2.5cm超級微距，潛望長焦鏡頭支援3倍光學變焦，前置5000萬像素攝像頭，無論是日常隨手拍、風景拍攝、人像拍攝還是微距創作，都能拍出清晰細膩、細節豐富的畫面。續航上內置5200mAh第三代星海刀鋒電池，搭配90W有線快充與50W無線充電，補電速度快捷，日常使用無需擔心續航不足。

推薦購買人群：

適合追求極致輕薄手感、看重高性價比的用戶。



榮耀Magic8 Pro Air

影像黨輕薄首選，Pro級影像藏於輕薄機身。榮耀Magic8 Pro Air適合注重影像體驗、偏愛輕薄手感的用戶。機身重量僅155g，厚度6.1mm，採用航空鋁一體化中框，質感出眾，握感輕盈，顏值與實用性並存，同時支援IP68+IP69防塵防水，應對日常濺水、灰塵毫無壓力。

榮耀Magic8 Pro Air機身重量僅155g，厚度6.1mm，採用航空鋁一體化中框，質感出眾，握感輕盈，顏值與實用性並存。（榮耀官網）

屏幕搭載6.31英寸AI綠洲護眼屏，1.08mm極窄邊框帶來超高屏佔比，點亮屏幕後視覺衝擊力十足，6000nits峰值亮度、1-120Hz自適應刷新率，搭配DCI-P3廣色域、HDR Vivid認證，顯示效果清晰細膩、色彩飽滿，高頻護眼特性更適合長時間使用。

影像方面是該機的核心優勢，在超薄機身中塞進完整三攝組合，5000萬超廣角支援2.5cm高清微距，5000萬主攝配備1/1.3英寸大底且支援OIS光學防抖，6400萬潛望式長焦支援3.2x光學變焦與OIS光學防抖，最高100倍數碼變焦。（榮耀官網）

影像方面是該機的核心優勢，在超薄機身中塞進完整三攝組合，5000萬超廣角支援2.5cm高清微距，5000萬主攝配備1/1.3英寸大底且支援OIS光學防抖，6400萬潛望式長焦支援3.2x光學變焦與OIS光學防抖，最高100倍數碼變焦，搭配AI變焦陣列閃光燈與人像精修模式，全焦段覆蓋，無論是微距、風景、人像拍攝，都能輕鬆駕馭。

推薦購買人群：

適合注重影像體驗、追求輕薄手感，喜歡拍照、拍視頻，同時看重性能與續航的用戶。



最後：本次榜單中的四款機型，各有鮮明定位：

iPhone Air主打iOS生態與長期流暢

華為Mate70 Air側重鴻蒙生態與大屏全能

moto X70 Air聚焦極致輕薄與高性價比

榮耀Magic8 Pro Air主打Pro級影像與輕薄兼顧。



對於消費者而言，無需糾結「哪款最好」，只需結合自己的偏好、核心需求，就能選到一台「既輕薄，又好用」的理想機型。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】