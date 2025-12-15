消委會8款座枱式水機評比 無過濾功能平3倍！即熱水機9大使用貼士

近年香港家居流行即熱即飲的即熱水機，而座枱式水機因毋須鑽牆、安裝簡單，成為不少家庭的熱門選擇。不過，市面上同類產品售價差距極大，有的數百元即可入手，有的卻動輒幾千元。消費者委員會最新測試了 8 款座枱式水機，結果發現「無過濾功能」的基本款，價格可比具逆滲透過濾型號便宜接近三倍，但在加熱表現方面未必輸蝕。



全數通過安全測試

消委會今次測試涵蓋多個安全層面，包括防觸電保護、溫升表現、絕緣設計及整體結構。結果顯示，8 款樣本均符合基本安全要求，未發現即時使用風險，反映現時主流座枱式水機在電器安全方面已有一定水準。不過，測試亦指出，個別樣本在產品標示方面略嫌不足，例如接地標誌不清晰，或未有清楚列明正常運作的環境溫度。

+ 6

即熱速度極快 首杯溫度卻未必理想

不少消費者選擇座枱式水機，最看重的正是「快」。消委會參考國際飲水機測試方法，量度各樣本由按鍵至首次出水所需時間，結果顯示速度介乎不足 1 秒至約 2.5 秒，大部分樣本幾乎即按即出，表現理想。

然而，測試亦發現，由於即熱式水機在初段仍需加熱，首杯熱水的實際溫度普遍偏低。為更貼近實際使用，消委會以其後數杯熱水的平均溫度作比較，評估溫度穩定度。部分樣本在連續出水時溫度相當接近，代表加熱控制成熟；亦有樣本出現明顯溫差，影響沖泡飲品的效果。

無過濾功便宜3倍

不少人看到「無過濾功能」水機價格低至數百元，第一反應是會不會不好用。其實，兩者差異並非水質安全本身，而在於功能定位。

無過濾款水機本質上只是加熱裝置，假設用戶使用的是已符合飲用標準的自來水或蒸餾水，自然毋須額外處理，因此結構較簡單、成本亦低。相反，具逆滲透或多重過濾功能的水機，需要額外濾芯、泵組及排廢水設計，不但提升售價，日後亦涉及定期更換濾芯的長期開支。

換言之，價格差距除了反映功能多寡，亦反映後續使用成本。若家中已另設濾水設備，或對水質要求不高，選擇基本款未必是壞事。

座枱式水機使用貼士

座枱式水機

1）避免購買不符合本地規格的電器，當中風險包括電壓差異及電源插頭的分別；

2）座枱式水機製作熱水時的功率較高，不應與其他高耗電量的電器共用插座；

3）按照說明書指示使用及定期保養水機，例如清除水垢；

4）若水機出現異常情況，例如有異常噪音、氣味或漏水等，應立即停止使用及安排合資格的技師檢查；

5）切勿讓兒童在無人看管下使用水機，以免發生危險；

6）若長期不使用水機，應把電源關掉，並把水箱及淨水壺的水倒掉；及

7）不應為方便把水箱注水至超過標示最高水位。



具逆滲透過濾技術的水機

8）用戶需留意適用的水溫範圍（如5℃至38℃），若水箱的水溫過高，或會損壞濾芯的過濾效果；及

9）具逆滲透過濾技術的水機進行濾水過程中會產生廢水，並會經水箱排出。當缺水顯示燈亮起時，需把水箱的廢水倒掉，切勿直接向水箱加水。

