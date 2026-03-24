華為也做風冷散熱手機？Mate 80 Pro Max風馳版用影像換極致性能

HUAWEI發布了旗下首款風冷散熱手機——HUAWEI Mate 80 Pro Max風馳版。該機最大的亮點就是，將超長焦替換為風馳散熱模組，採用業界首創隱藏式無感出風設計、仿生羽翼渦扇與超導熱彎流翅片，散熱效率大幅提升，帶來更持久穩定的性能釋放。



在麒麟9030 Pro、風馳散熱架構和鴻蒙6的加持下，HUAWEI Mate 80 Pro Max風馳版整機性能提升45%。此外還搭配業界首創的HyperSpace Memory超空間內存技術，實現16G的內存獲得20G的保活體驗，進一步提升系統流暢度與多任務能力。

3月23日下午，HUAWEI發布了旗下首款風冷散熱手機——HUAWEI Mate 80 Pro Max風馳版。（HUAWEI）

HUAWEI Mate 80 Pro Max風馳版將超長焦替換為散熱模組：

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對於Mate 80 Pro Max風馳版與Mate 80 Pro Max的區別，HUAWEI商城客服介紹，風馳版是高性能版本，首次搭載HUAWEI自研風馳散熱架構，與軟件、硬件、晶片聯合調優。

在大型遊戲場景中畫面流暢度更高、長時間滿血輸出不降頻。影像上，Mate 80 Pro Max風馳版搭載了一顆5000萬的超聚光微距長焦攝像頭，Mate 80 Pro Max的後置採用了兩顆長焦攝像頭，5000萬的超聚光微距攝像頭+5000萬超長焦攝像頭。

HUAWEI客服強調，新的風馳散熱架構，不會影響產品的可靠性，支持整機IP68及IP69防塵抗水認證。

整體來看，Mate 80 Pro Max風馳版與Mate 80 Pro Max的屏幕、電池、充電、功能等基礎配置都保持一致，唯一的變化就是增加風扇帶來的性能升級，並同時減少了一顆攝像頭，對於追求性能體驗的用戶來說更實用。

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