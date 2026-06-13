記憶體短缺致全球手機出貨量跌13.9%　華為逆市成國產唯一贏家

市場研究機構Counterpoint 5月最新報告顯示，2026年全球智能手機出貨量預計按年大跌13.9%，降至約10.8億部，創下2013年以來年度新低，跌幅較2月預測的12.4%進一步擴大。



本次下滑核心誘因是存儲供應緊張，晶圓廠產能轉向AI相關HBM與服務器DRAM，移動存儲嚴重短缺。

全球智能手機市場預測。（Counterpoint）

預計2026年二季度LPDDR4/5價格較2025年四季度大漲約兩倍，LPDDR4供應縮減超40%，供應緊張或持續至2027年下半年。

價格方面，2026年一季度智能手機批發價按年上漲14%，後續仍將上行。

150美元以下入門級市場承壓最大，部分區域面臨實質性退出，低端OEM與新興市場衝擊尤為明顯。

品牌表現分化顯著，Apple、Samsung受影響較小，Samsung全年預計僅降4%。華為是唯一預計出貨增長的中國品牌。

全球智能手機市場佔比預測。（Counterpoint）

小米全年預計下滑28%，傳音預計下滑32%，在頭部廠商中跌幅靠前。報告指出，市場變化將導致行業整合加速，二手與翻新機市場受益，2026年預計增長13%。

隨着供應恢復、需求釋放及6G與AI原生設備推進，市場有望在2028年迎來反彈。

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