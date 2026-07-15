世界盃決賽｜EA真係咁準？西班牙淘汰法國入決賽　EA早有預言

世界盃決賽｜在世界盃開賽前，曾分享過今年EA Sports用《FC》遊戲模擬今屆世界盃賽果，EA Sports 的模擬結果指向西班牙將成為最後的贏家。在賽前這個預測被不少球迷質疑，認為今年西班牙陣容不敵法國﹑葡萄牙﹑阿根廷等，特別是分組賽0-0被佛得角逼和後，更多人覺得今年西班牙與冠軍無緣。可是，今日（7月15日）西班牙在四強賽中擊敗強敵法國，又令一眾球迷回去看EA Sports的預測，難道「EA真係咁準」？



連中四屆冠軍 EA預測成為足球圈熱話

EA Sports 在世界盃預測領域的表現令人矚目。過去連續四屆世界盃，透過《FIFA／FC》遊戲模擬都成功命中最終冠軍，這一成績已經讓許多專業足球分析相形見絀。隨著這個紀錄的建立，EA Sports的世界盃預測逐漸演變成球迷和遊戲玩家翹首以待的年度「大事件」。每當新一屆世界盃臨近，各大足球論壇和社交媒體上都會出現討論，反覆推敲EA Sports的預測是否會再次成真。

相比傳統的人工預測，以及現時很多人都會使用 AI 進行分析，EA Sports基於大量數據的模擬結果往往更具說服力，也更容易引發民眾的興趣和討論。不少玩家到今天看到西班牙入決賽才發現，原來 EA 做了這麼多年足球遊戲的數據是這麼強大。

今屆預測西班牙奪冠 重現2010年榮光

在最新公佈的2026年世界盃模擬結果中，EA Sports預測西班牙隊將最終摘取冠軍寶座，這將是西班牙自2010年以來的第二次世界盃奪冠。根據遊戲模擬的賽事進程，西班牙在決賽中擊敗法國隊，昂首踏上世界足壇的最高領獎台。不過這個賽程早在 4 強完成，決賽對手將會是阿根廷／英格蘭。

西班牙在4強賽以12碼先開記錄

龐大數據庫與演算法 預測的科技基礎

EA Sports能夠進行相對準確的世界盃預測，背後離不開其在足球遊戲領域多年的深耕所積累的寶貴資源。首先，EA Sports 擁有世界上最龐大的足球球員數據庫之一，涵蓋數千名職業球員的詳細能力評分、技術特點、身體素質等多維度信息。這些數據並非一成不變，而是根據球員在各項賽事中的真實表現進行定期更新和調整。

其次，EA Sports的預測模型並非簡單的隨機計算，而是建立在複雜的演算法基礎之上。系統會綜合考慮各國家隊的整體實力評估、球員陣容組成、慣用戰術體系、過往國際賽的表現記錄以及各隊之間的歷史交手成績等多項統計變量。透過對大量可能的比賽情景進行模擬運算，系統逐步推演出各隊在不同對手面前的勝負概率，最終推算出整屆賽事的可能走向。

這種科學化的預測方法，使得結果比單純的專家主觀判斷更具客觀性和可信度。正因如此，近年來越來越多的足球愛好者開始認真看待EA Sports的預測，將其視為一種參考價值較高的分析工具。

拭目以待 第五屆預測能否命中

足球迷對於EA Sports能否延續其傳奇紀錄充滿了期待。如果西班牙最終真的成為冠軍，那將是EA Sports預測的第五次命中，更將進一步鞏固其在預測領域的領先地位。而如果預測落空，也會提醒現在非常依賴AI的用家，即使在大數據和人工智能時代，體育比賽的結果仍然充滿了難以預測的因素。