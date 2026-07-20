不少動漫愛好者都喜歡蒐集動漫周邊、模型和公仔等，讓自己喜歡的IP包圍住自己。然而，近期內地出來一宗離奇個案，玩具迷疑因房間堆放大量動漫周邊，導致甲醛濃度升高、引發身體不適的案例，如果同樣是在房間內擺放大量模型和公仔的話，可能就要小心會否出現以下同樣問題。



甲醛危機現身 收藏品成致病元兇

內地動漫迷「小邪」她在面積僅約十多平方公尺的臥室內，堆放了超過五十件動漫周邊商品，包括亞加力立牌、徽章等各類收藏品。這些物品多數集中放置在書桌及展示櫃中，佔據了房間的相當大部分空間。

令人意外的是，僅僅過了三天，小邪就開始感到頭暈目眩，睡眠品質也急劇下降。起初她認為只是身體狀況暫時不佳，但當她仔細觀察自己的身體變化時，發現了一個規律—只要待在客廳就能恢復正常，但一旦回到臥室就會再次感到頭暈。

經過查詢和了解，小邪發現問題的癥結所在。許多動漫周邊商品所採用的塑膠材質、黏膠及印刷材料，在生產過程中可能會釋放甲醛等揮發性有機物。當大量這類商品集中堆放在密閉或通風不佳的房間內時，甲醛濃度便可能逐漸累積，最終對人體造成傷害。基於這一認識，她決定採取行動，將房內所有周邊商品暫時移除，只保留了牆上的海報與貼紙。

清空房間後症狀消失

更加令人震驚的是，在小邪採取行動清空房間後，她的頭暈症狀迅速消退。這一快速的改善進一步確認了她的懷疑—確實是房內堆放的收藏品導致了她的身體不適。對於她來說，這個發現既令人遺憾又令人警醒。

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然而，小邪並未因此放棄自己熱愛的收藏愛好。她表示未來仍會繼續進行動漫周邊的蒐集和收藏，但會從根本上重新思考和調整展示方式。最重要的是，她計劃大幅加強室內的通風條件，以期能夠最大限度地降低甲醛等有害物質的濃度，在享受收藏樂趣的同時保護自身健康。

檢測發現甲醛濃度接近安全臨界值

另一位動漫迷「小胡」自行對室內空氣品質進行檢測。他的房間面積不到十平方公尺，已經算是相當緊湊的空間，而他卻在房內放置了為數眾多的收藏品—展示架與書桌被卡片、立牌、徽章及絨毛玩偶塞得滿滿當當，甚至房門後面也掛滿了各類收藏品。

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為了測試室內甲醛濃度，小胡採取了相當嚴謹的做法。他關閉房間的門窗以模擬最真實的使用環境，然後使用空氣甲醛快速檢測試劑進行測量。檢測結果令人警覺—室內甲醛濃度高達每立方公尺 0.1 毫克，已經接近了內地室內空氣品質標準的臨界值。換言之，他的房間已經處於甲醛污染的邊緣狀態。

雖然小胡目前尚未出現流鼻血、頭暈等明顯的身體不適症狀，但他誠實地承認，房間平時的通風條件並不理想，甲醛可能長期處於緩慢累積的狀態。基於檢測結果，他決定今後會增加開窗通風的時間，儘量避免甲醛在密閉空間內的持續累積。

材料釋放有害物質 密閉環境加劇污染風險

專家對此現象進行了專業分析，指出問題的真正根源在於動漫周邊商品本身所採用的材料。亞加力膠、塑膠、合成樹脂、油墨及黏著劑等材料在新品階段都可能釋放微量甲醛或其他揮發性有機物。雖然單個商品釋放的甲醛量可能很小，但當數十件甚至上百件商品集中堆放在一個相對密閉的空間內時，這些微量污染物會逐漸累積，最終導致室內甲醛濃度升高到足以危害人體健康的水平。

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特別令人擔憂的是，許多收藏玩家為了保護珍貴的收藏品，往往會關閉門窗以維持穩定的溫濕度環境。這種做法雖然有利於保護商品本身，但卻大大增加了甲醛累積的風險。長期的通風不良加上大量新型塑膠製品的釋放，共同造成了一個潛在的健康危害環境。

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保持通風是關鍵

面對這一隱患，專家給出了明確的建議。首先，保持良好的通風是降低室內甲醛濃度的最直接、最有效的方法。收藏玩家應該定期開窗通風，讓室外的新鮮空氣流入房間，將積累的有害氣體排出室外。即使天氣不佳或季節不適，也應該盡量尋找機會進行通風。

其次，要避免過度集中堆放收藏品。將收藏品分散到不同的房間或不同的位置，可以有效降低單位空間內的甲醛濃度。有條件的收藏玩家可以考慮在展示區域配置小型空氣淨化裝置，進一步降低污染物的濃度。