體積比SD卡還小！盤點3款HDD微型機械硬碟　iPod、Nokia都用過

提到機械硬碟（HDD），相信絕大多數人的第一印象，都是像塊板磚一樣碩大笨重，但其實這些都是用在電腦上的5.25吋和3.5吋產品。在機械硬碟數十年的發展歷程中，為了適配便攜數碼設備，廠商瘋狂迭代機械硬碟小型化技術，推出了多款遠超大眾認知的微型機械硬碟（微硬碟），它們的內部結構與主流的3.5吋和2.5吋別無二致，但體型小到了極致，有的甚至比SD卡還小巧。



今天我們就來盤點那些曇花一現、被時代遺忘的「迷你存儲黑科技」。

1.8吋機械硬碟

1.8吋是微硬碟中量產規模最大、應用最廣的型號，在快閃記憶體價格昂貴和固態硬碟尚未普及的年代堪稱是小型化、大容量移動存儲的最優解。它的體積遠小於2.5吋硬碟，厚度僅數毫米，重量不足30g，容量區間覆蓋20GB-80GB，而且抗震性經過專項優化，完美適配各類超薄便攜/移動設備，常用在早期的超薄手提電腦、便攜多媒體播放器上，例如蘋果的初代iPod以及後續的Classic機型。

1.8吋微硬碟被用在蘋果的初代iPod以及後續的Classic機型。（Apple）

1吋機械硬碟

1吋微硬碟相對於1.8吋進一步壓縮體積，主打專業便攜設備的大容量存儲擴容，它採用CF卡同款外形規格，集成度極高而且功率極低，而且支持即插即用和熱插拔，代表性型號為希捷ST1系列、Cornice 8GB系列，容量最高可達8GB，用於替代當時容量低、價格貴的CF卡，主要用在一些高端的相機、攝像機、掌上設備上。

0.85吋機械硬碟

這是機械硬碟微型化的巔峰之作，也是史上尺寸最小的量產機械硬碟，0.85吋的體積比SD卡還要小巧，僅相當於一枚1元硬幣大小。這款微硬碟實現了4GB、8GB的存儲容量，遠超同時代記憶卡，成為高端MP3播放器、微型便攜錄音設備等小眾高端設備的專屬黑科技，例如當年的Nokia（諾基亞）N91高端音樂手機，就搭載這款機械硬碟。

Toshiba所製造的4GB硬碟僅相當於一枚1元硬幣大小，遠超同時代記憶卡，成為高端MP3播放器、微型便攜錄音設備等小眾高端設備的專屬黑科技。（中關村在線提供）

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