電腦愈用愈慢？教你用虛擬記憶體判斷RAM不足　3招必學設定

很多朋友翻看電腦優化攻略的時候，或多或少會看到一些教大家關閉虛擬記憶體的方法，顯然這種做法是錯誤的。前段時間我也寫過相關科普，告訴大家虛擬記憶體的重要性。



大家在意虛擬記憶體，無非是擔心虛擬記憶體的速度遠不及物理記憶體的速度，會拖慢系統運行效率。最直接的解決方法就是增加物理記憶體，那麼如何判斷電腦的物理記憶體夠不夠用，就十分重要。

其實判斷的方法很簡單，藉助的正是虛擬記憶體。

簡單解釋一下。虛擬記憶體的出現，主要是為了緩解物理記憶體的不足。當物理記憶體容量足夠的時候，用到虛擬記憶體的次數會很少，所以系統自動分配的虛擬記憶體就偏低。但如果日常使用中物理記憶體不夠的話，那麼系統會自動調大虛擬記憶體，以滿足使用。

通過這個特性，我們只需要知道虛擬記憶體的大小，就基本可以判斷物理記憶體夠不夠用了。這裏有一點需要注意，除了一些軟件對虛擬記憶體的必要要求外，系統優先使用的是物理記憶體，只有少數特別佔用記憶體的軟件運行時，物理記憶體不夠用了，才會用到虛擬記憶體。所以可能有這種情況，一款專業軟件特別佔用記憶體，但使用頻次很低，即使日常使用的軟件不佔用太多記憶體，這時虛擬記憶體也會比較大。

接下來就是如何判斷虛擬記憶體的大小了，這裏有三種方法▼▼▼

第一種方法：工作管理員

在任務欄右擊選擇工作管理員，或者通過快捷鍵「Ctrl+Shift+Esc」就能夠快速打開工作管理員。打開工作管理員之後，切換到效能標籤，就可以看到CPU、記憶體、磁碟等訊息了，點擊記憶體，可以看到很多關於記憶體的訊息。這裏並不會直接顯示虛擬記憶體的大小，需要大家自行計算。

在已認可一欄有兩個數字，其中第二個就是物理記憶體+虛擬記憶體的和。從我自己的電腦（截圖）能夠看到，我電腦的物理記憶體為16GB（可用15.7GB），而已認可記憶體總和來到了16.7GB，這也就意味着我的虛擬記憶體為1GB。對於16GB物理記憶體來說，顯然我的記憶體容量是完全足夠的。

第二種方法：查看隱藏文件

Windows系統將虛擬記憶體的佔用放在了C盤，只不過正常情況下，該文件是隱藏狀態，完全看不到。想要查看的話，就需要在此電腦中勾選顯示操作系統文件。狀態欄的查看選項右側有三個點，點擊之後選擇選項，再選擇檢視，下拉找到隱藏保護的作業系統檔案 (建議選項)，將前面的勾選去掉，點擊確定。再打開C盤，就能夠看到下方有個名為「pagefile.sys」的文件，它就是虛擬記憶體。

第三種方法：設定

通過虛擬記憶體設定，也能夠看到虛擬記憶體的大小，操作非常簡單，只需要打開設定，依次打開系統——系統資訊——進階系統設定——設定，在下方就能夠看到虛擬記憶體的大小了，點擊变更還能夠調整虛擬記憶體的大小。

不過還是建議大家不要隨意調整虛擬記憶體大小，因為它本身就是系統自動調整的，操作時需要的記憶體容量決定了虛擬記憶體的大小，調小之後可能會影響到系統運行的穩定性。

經過如上操作，知道了虛擬記憶體大小，再比對物理記憶體容量，基本就可以明確電腦的記憶體到底夠不夠了。如果虛擬記憶體的佔用小於4GB的話，那基本可以確定記憶體容量是完全足夠的。如果虛擬記憶體的佔用大於4GB的話，顯然不太夠。

不過從個人體驗來看，即使物理記憶體不太夠用，但日常操作的體驗還是說的過去的，只是在打開PS這樣的軟件時，感覺確實會慢一些。所以建議大家，如果日常使用沒有慢到讓你覺得煩躁，那就沒必要關注記憶體夠不夠，或者虛擬記憶體是不是太大。畢竟現在記憶體的價格也水漲船高，升級記憶體的成本還是挺高的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】